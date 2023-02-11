Зеленский провел радикальные перестановки во власти

Президент Украины Владимир Зеленский издал новый указ о кадровых перестановках в странеФото: Официальный сайт президента Украины
Руслан Дзюба 11 февраля освобожден с должности заместителя командующего Нацгвардией Украины. Такие данные представлены на официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского. Вместе с тем на основании указа украинского лидера, в состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины утвержден Малюк Василий Васильевич — председатель Службы безопасности Украины (СБУ).
«Уволить Дзюбу Руслана Владимировича с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины», — говорится в документе. Одновременно глава СБУ Василий Малюк и министр внутренних дел страны Игорь Клименко включены в состав СНБО.
Ранее Зеленский анонсировал кадровые перестановки в стране и запретил чиновникам выезжать за границу. По словам секретаря СНБО Украины Алексея Данилова в ближайшее время на Украине пройдут новые чистки, которые коснутся чиновников в налоговых, таможенных и правоохранительных органах страны. По словам экс-советника главы офиса Зеленского Алексея Арестовича, в правительстве страны идет «процесс грызни».
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Руслан Дзюба 11 февраля освобожден с должности заместителя командующего Нацгвардией Украины. Такие данные представлены на официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского. Вместе с тем на основании указа украинского лидера, в состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины утвержден Малюк Василий Васильевич — председатель Службы безопасности Украины (СБУ). «Уволить Дзюбу Руслана Владимировича с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины», — говорится в документе. Одновременно глава СБУ Василий Малюк и министр внутренних дел страны Игорь Клименко включены в состав СНБО. Ранее Зеленский анонсировал кадровые перестановки в стране и запретил чиновникам выезжать за границу. По словам секретаря СНБО Украины Алексея Данилова в ближайшее время на Украине пройдут новые чистки, которые коснутся чиновников в налоговых, таможенных и правоохранительных органах страны. По словам экс-советника главы офиса Зеленского Алексея Арестовича, в правительстве страны идет «процесс грызни».