Секретарь СНБО Украины предрек большую чистку в ключевом ведомстве

12 февраля 2023 в 00:53 Размер текста - 17 +

По словам Алексея Данилова, новые чистки пройдут в СБУ, налоговых, таможенных и других органах Украины Фото: Анна Майорова © URA.RU Киевские власти в скором времени проведут «новые чистки» в Службе безопасности Украины (СБУ), а также в налоговых, таможенных, правоохранительных органах страны. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. «И это касается всех органов, которые это сделали — Службы безопасности Украины, налоговых органов, таможенников, сотрудников полиции и остальных. Все органы будут чистыми от тех людей, которые окрашивают нашу страну», — передает РБК-Украина, ссылаясь на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова во время телемарафона. Ранее в пресс-службе СБУ сообщили об обысках, проходящих в центральном аппарате таможенной службы, а также в региональных таможнях в Киевской, Волынской, Закарпатской, Львовской и других областях передает МК. В январе Кабинет министров Украины уволил четырех чиновников, среди них — заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов, заместитель министра развития общин и территорий Иван Лукеря. Президент Украины Владимир Зеленский в этот же период анонсировал большие кадровые перестановки в стране. Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что кадровые перестановки в правительстве Украины на фоне коррупционного скандала говорят о возможном «крахе режима Зеленского», передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Киевские власти в скором времени проведут «новые чистки» в Службе безопасности Украины (СБУ), а также в налоговых, таможенных, правоохранительных органах страны. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. «И это касается всех органов, которые это сделали — Службы безопасности Украины, налоговых органов, таможенников, сотрудников полиции и остальных. Все органы будут чистыми от тех людей, которые окрашивают нашу страну», — передает РБК-Украина, ссылаясь на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова во время телемарафона. Ранее в пресс-службе СБУ сообщили об обысках, проходящих в центральном аппарате таможенной службы, а также в региональных таможнях в Киевской, Волынской, Закарпатской, Львовской и других областях передает МК. В январе Кабинет министров Украины уволил четырех чиновников, среди них — заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов, заместитель министра развития общин и территорий Иван Лукеря. Президент Украины Владимир Зеленский в этот же период анонсировал большие кадровые перестановки в стране. Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что кадровые перестановки в правительстве Украины на фоне коррупционного скандала говорят о возможном «крахе режима Зеленского», передает RT.