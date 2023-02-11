11 февраля 2023

Секретарь СНБО Украины предрек большую чистку в ключевом ведомстве

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По словам Алексея Данилова, новые чистки пройдут в СБУ, налоговых, таможенных и других органах Украины Фото:

Киевские власти в скором времени проведут «новые чистки» в Службе безопасности Украины (СБУ), а также в налоговых, таможенных, правоохранительных органах страны. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«И это касается всех органов, которые это сделали — Службы безопасности Украины, налоговых органов, таможенников, сотрудников полиции и остальных. Все органы будут чистыми от тех людей, которые окрашивают нашу страну», — передает РБК-Украина, ссылаясь на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова во время телемарафона.

Ранее в пресс-службе СБУ сообщили об обысках, проходящих в центральном аппарате таможенной службы, а также в региональных таможнях в Киевской, Волынской, Закарпатской, Львовской и других областях передает МК. В январе Кабинет министров Украины уволил четырех чиновников, среди них — заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов, заместитель министра развития общин и территорий Иван Лукеря. Президент Украины Владимир Зеленский в этот же период анонсировал большие кадровые перестановки в стране. Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что кадровые перестановки в правительстве Украины на фоне коррупционного скандала говорят о возможном «крахе режима Зеленского», передает RT.

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Киевские власти в скором времени проведут «новые чистки» в Службе безопасности Украины (СБУ), а также в налоговых, таможенных, правоохранительных органах страны. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. «И это касается всех органов, которые это сделали — Службы безопасности Украины, налоговых органов, таможенников, сотрудников полиции и остальных. Все органы будут чистыми от тех людей, которые окрашивают нашу страну», — передает РБК-Украина, ссылаясь на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова во время телемарафона. Ранее в пресс-службе СБУ сообщили об обысках, проходящих в центральном аппарате таможенной службы, а также в региональных таможнях в Киевской, Волынской, Закарпатской, Львовской и других областях передает МК. В январе Кабинет министров Украины уволил четырех чиновников, среди них — заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов, заместитель министра развития общин и территорий Иван Лукеря. Президент Украины Владимир Зеленский в этот же период анонсировал большие кадровые перестановки в стране. Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что кадровые перестановки в правительстве Украины на фоне коррупционного скандала говорят о возможном «крахе режима Зеленского», передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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