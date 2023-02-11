В Пермском крае загорелся автобус с пассажирами. Фото

12 февраля 2023 в 15:51 Размер текста - 17 +

В Соликамске загорелся пассажирский автобус Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Соликамске Пермского края загорелся автобус. До прибытия пожарных 15 человек эвакуировались, погибших и пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «12 февраля 2023 года в 13:16 поступило сообщение о загорании автобуса по адресу: г. Соликамск, ул. Черняховского. К месту вызова направлены силы и средства от МЧС России по Пермскому краю в количестве 8 человек личного состава и 2 единицы техники. Установлено, что происходит горение автобуса по всей площади. Из автобуса до прибытия пожарно-спасательных подразделений было эвакуировано 15 человек, в том числе 4 ребенка», — рассказали в ведомстве. Площадь пожара составила 18 квадратных метров. Сейчас сотрудники МЧС устанавливают обстоятельства и причины возгорания транспортного средства. Ранее пожарные спасли из горящей многоэтажки в Чайковском 9 человек. В жилом доме по пока неизвестной причине загорелась входная дверь на 4 этаже. ЧП произошло в Соликамске, автобус сгорел полностью Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю В автобусе на момент пожара находились пассажиры, они эвакуировались до приезда пожарных Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

В Соликамске Пермского края загорелся автобус. До прибытия пожарных 15 человек эвакуировались, погибших и пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «12 февраля 2023 года в 13:16 поступило сообщение о загорании автобуса по адресу: г. Соликамск, ул. Черняховского. К месту вызова направлены силы и средства от МЧС России по Пермскому краю в количестве 8 человек личного состава и 2 единицы техники. Установлено, что происходит горение автобуса по всей площади. Из автобуса до прибытия пожарно-спасательных подразделений было эвакуировано 15 человек, в том числе 4 ребенка», — рассказали в ведомстве. Площадь пожара составила 18 квадратных метров. Сейчас сотрудники МЧС устанавливают обстоятельства и причины возгорания транспортного средства. Ранее пожарные спасли из горящей многоэтажки в Чайковском 9 человек. В жилом доме по пока неизвестной причине загорелась входная дверь на 4 этаже.