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В Пермском крае загорелся автобус с пассажирами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в троллейбусе на перекрестке Мамина Сибиряка - Малышева. Екатеринбург, автобус, кабина водителя, последствия пожара, выбитые стекла
В Соликамске загорелся пассажирский автобус Фото:

В Соликамске Пермского края загорелся автобус. До прибытия пожарных 15 человек эвакуировались, погибших и пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«12 февраля 2023 года в 13:16 поступило сообщение о загорании автобуса по адресу: г. Соликамск, ул. Черняховского. К месту вызова направлены силы и средства от МЧС России по Пермскому краю в количестве 8 человек личного состава и 2 единицы техники. Установлено, что происходит горение автобуса по всей площади. Из автобуса до прибытия пожарно-спасательных подразделений было эвакуировано 15 человек, в том числе 4 ребенка», — рассказали в ведомстве.

Площадь пожара составила 18 квадратных метров. Сейчас сотрудники МЧС устанавливают обстоятельства и причины возгорания транспортного средства.

Ранее пожарные спасли из горящей многоэтажки в Чайковском 9 человек. В жилом доме по пока неизвестной причине загорелась входная дверь на 4 этаже.

ЧП произошло в Соликамске, автобус сгорел полностью
Фото:
В автобусе на момент пожара находились пассажиры, они эвакуировались до приезда пожарных
Фото:

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В Соликамске Пермского края загорелся автобус. До прибытия пожарных 15 человек эвакуировались, погибших и пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «12 февраля 2023 года в 13:16 поступило сообщение о загорании автобуса по адресу: г. Соликамск, ул. Черняховского. К месту вызова направлены силы и средства от МЧС России по Пермскому краю в количестве 8 человек личного состава и 2 единицы техники. Установлено, что происходит горение автобуса по всей площади. Из автобуса до прибытия пожарно-спасательных подразделений было эвакуировано 15 человек, в том числе 4 ребенка», — рассказали в ведомстве. Площадь пожара составила 18 квадратных метров. Сейчас сотрудники МЧС устанавливают обстоятельства и причины возгорания транспортного средства. Ранее пожарные спасли из горящей многоэтажки в Чайковском 9 человек. В жилом доме по пока неизвестной причине загорелась входная дверь на 4 этаже.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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