Зеленский утвердил санкции против топ-менеджеров «Росатома»

Зеленский утвердил санкции против 200 человек, связанных с РФ

12 февраля 2023 в 16:18 Размер текста - 17 +

В новый санкционный список Зеленского вошли 200 человек, связанных с Россией Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ о введении санкций против 200 представителей России, среди которых находятся топ-менеджеры российской госкорпорации «Росатом». Текст Указа опубликован на официальном сайте президента Украины. «Физические лица, к которым применяются персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции), сроком на 50 лет», — говорится в тексте Указа . В санкционном списке указаны чиновники из России, не менее 10 представителей менеджмента корпорации «Росатом», а также инженеры-конструкторы ядерного оружия. Ранее Зеленский ввел санкции против 200 российских компаний сроком на 50 лет. Он добавил, что это далеко не последний шаг украинского руководства по расширению ограничений против российской атомной отрасли, передает «Царьград».

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ о введении санкций против 200 представителей России, среди которых находятся топ-менеджеры российской госкорпорации «Росатом». Текст Указа опубликован на официальном сайте президента Украины. «Физические лица, к которым применяются персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции), сроком на 50 лет», — говорится в тексте Указа. В санкционном списке указаны чиновники из России, не менее 10 представителей менеджмента корпорации «Росатом», а также инженеры-конструкторы ядерного оружия. Ранее Зеленский ввел санкции против 200 российских компаний сроком на 50 лет. Он добавил, что это далеко не последний шаг украинского руководства по расширению ограничений против российской атомной отрасли, передает «Царьград».