Зеленский ввел санкции против 200 компаний РФ на 50 лет

06 февраля 2023 в 00:17 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против атомной отрасли РФ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против двух сотен российских компаний сроком на 50 лет. Под них попала и атомная отрасль страны. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Офиса президента. В числе компаний и предприятий, попавших в список Зеленского, — «Росатом» и его дочерние структуры. В тексте документа заявлено, что санкции вводятся сроком на 50 лет. Ограничения включили в себя блокировку активов, запрет на выведение средств за пределы Украины, а также полное прекращение каких-либо торговых операций. С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию (СВО) на Украине по денацификации и демилитаризации. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, главной целью спецоперации является защита мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Ранее Зеленский конфисковал имущество 185 содействующих России лиц для финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Под санкции попали лица, сотрудничающие с РФ в железнодорожных перевозках. Позже украинский лидер, однако, пожаловался на неэффективность экономических контрмер против России, поскольку стран быстро адаптируется к любым санкциям.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против двух сотен российских компаний сроком на 50 лет. Под них попала и атомная отрасль страны. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Офиса президента. В числе компаний и предприятий, попавших в список Зеленского, — «Росатом» и его дочерние структуры. В тексте документа заявлено, что санкции вводятся сроком на 50 лет. Ограничения включили в себя блокировку активов, запрет на выведение средств за пределы Украины, а также полное прекращение каких-либо торговых операций. С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию (СВО) на Украине по денацификации и демилитаризации. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, главной целью спецоперации является защита мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Ранее Зеленский конфисковал имущество 185 содействующих России лиц для финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Под санкции попали лица, сотрудничающие с РФ в железнодорожных перевозках. Позже украинский лидер, однако, пожаловался на неэффективность экономических контрмер против России, поскольку стран быстро адаптируется к любым санкциям.