В Екатеринбурге в ночь с 11 на 12 февраля силовики проверили десять клубов, где задержали шесть подростков. Одного из несовершеннолетних в состоянии алкогольного опьянения доставили в больницу, сообщается в соцсетях.
«Полицейские Екатеринбурга в ночь на 12 февраля устроили рейды по барам. Силовики задержали шесть подростков, один из которых был пьяным», — пишет telegram-канал «Патрульный участок».
Сотрудники подразделения по делам не совершеннолетних помогали полицейским. В telegram-канале отмечается, что данные мероприятия на территории города будут продолжены.
Ранее URA.RU писало, что полиция проверила скандальный бар в центре Екатеринбурга. По итогам проверки силовики составили 26 протоколов.
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