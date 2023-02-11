Полиция устроила рейды по барам Екатеринбурга. Фото

12 февраля 2023 в 20:20 Размер текста - 17 +

Силовики в ночь на 12 февраля проверили десять клубов Екатеринбурга Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге в ночь с 11 на 12 февраля силовики проверили десять клубов, где задержали шесть подростков. Одного из несовершеннолетних в состоянии алкогольного опьянения доставили в больницу, сообщается в соцсетях. «Полицейские Екатеринбурга в ночь на 12 февраля устроили рейды по барам. Силовики задержали шесть подростков, один из которых был пьяным», — пишет telegram-канал «Патрульный участок». Сотрудники подразделения по делам не совершеннолетних помогали полицейским. В telegram-канале отмечается, что данные мероприятия на территории города будут продолжены. Ранее URA.RU писало, что полиция проверила скандальный бар в центре Екатеринбурга. По итогам проверки силовики составили 26 протоколов. Фото: telegram-канал «Патрульный участок» Фото: telegram-канал «Патрульный участок» Фото: telegram-канал «Патрульный участок»

В Екатеринбурге в ночь с 11 на 12 февраля силовики проверили десять клубов, где задержали шесть подростков. Одного из несовершеннолетних в состоянии алкогольного опьянения доставили в больницу, сообщается в соцсетях. «Полицейские Екатеринбурга в ночь на 12 февраля устроили рейды по барам. Силовики задержали шесть подростков, один из которых был пьяным», — пишет telegram-канал «Патрульный участок». Сотрудники подразделения по делам не совершеннолетних помогали полицейским. В telegram-канале отмечается, что данные мероприятия на территории города будут продолжены. Ранее URA.RU писало, что полиция проверила скандальный бар в центре Екатеринбурга. По итогам проверки силовики составили 26 протоколов.