11 февраля 2023
10 февраля 2023

Полиция устроила рейды по барам Екатеринбурга. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики в ночь на 12 февраля проверили десять клубов Екатеринбурга Фото:

В Екатеринбурге в ночь с 11 на 12 февраля силовики проверили десять клубов, где задержали шесть подростков. Одного из несовершеннолетних в состоянии алкогольного опьянения доставили в больницу, сообщается в соцсетях.

«Полицейские Екатеринбурга в ночь на 12 февраля устроили рейды по барам. Силовики задержали шесть подростков, один из которых был пьяным», — пишет telegram-канал «Патрульный участок».

Сотрудники подразделения по делам не совершеннолетних помогали полицейским. В telegram-канале отмечается, что данные мероприятия на территории города будут продолжены.

Ранее URA.RU писало, что полиция проверила скандальный бар в центре Екатеринбурга. По итогам проверки силовики составили 26 протоколов.

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В Екатеринбурге в ночь с 11 на 12 февраля силовики проверили десять клубов, где задержали шесть подростков. Одного из несовершеннолетних в состоянии алкогольного опьянения доставили в больницу, сообщается в соцсетях. «Полицейские Екатеринбурга в ночь на 12 февраля устроили рейды по барам. Силовики задержали шесть подростков, один из которых был пьяным», — пишет telegram-канал «Патрульный участок». Сотрудники подразделения по делам не совершеннолетних помогали полицейским. В telegram-канале отмечается, что данные мероприятия на территории города будут продолжены. Ранее URA.RU писало, что полиция проверила скандальный бар в центре Екатеринбурга. По итогам проверки силовики составили 26 протоколов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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