На Урале определили самые дорогие и дешевые регионы для отдыха в межсезонье

12 февраля 2023 в 23:02 Размер текста - 17 +

Стоимость путевок была рассчитана с учетом проживания,питания и лечения Фото: Алексей Колчин © URA.RU Тюменская и Свердловская области оказались самыми дорогими регионами Урала по стоимости отдыха в межсезонье. Наиболее доступными стали Курганская и Челябинская. Об этом говорят результаты исследования стоимости бронирования с февраля по март 2023 года. «На Урале дорогими оказались Тюменская (8 080 рублей) и Свердловская области (8 890 рублей), а самыми доступными — Курганская (6 710 рублей) и Челябинская области (7 340 рублей).Рейтинг составлен на основе анализа цен на путевки в санатории России при заезде с февраля по апрель 2023 года», — уточнили аналитики портала бронирования Санатории-России.рф. Эксперты подсчитали стоимость отдыха включая проживание, питание и все процедуры на двух человек за сутки. Самым дорогим отдыхом в межсезонье в текущем году стали путевки в Москву и область, Санкт-Петербург и область, а также Ставропольский и Краснодарский край (от 9 тысяч рублей в сутки и выше).

Тюменская и Свердловская области оказались самыми дорогими регионами Урала по стоимости отдыха в межсезонье. Наиболее доступными стали Курганская и Челябинская. Об этом говорят результаты исследования стоимости бронирования с февраля по март 2023 года. «На Урале дорогими оказались Тюменская (8 080 рублей) и Свердловская области (8 890 рублей), а самыми доступными — Курганская (6 710 рублей) и Челябинская области (7 340 рублей).Рейтинг составлен на основе анализа цен на путевки в санатории России при заезде с февраля по апрель 2023 года», — уточнили аналитики портала бронирования Санатории-России.рф. Эксперты подсчитали стоимость отдыха включая проживание, питание и все процедуры на двух человек за сутки. Самым дорогим отдыхом в межсезонье в текущем году стали путевки в Москву и область, Санкт-Петербург и область, а также Ставропольский и Краснодарский край (от 9 тысяч рублей в сутки и выше).