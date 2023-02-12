Протеже тюменского замгубернатора не пустили в облдуму

Глава тюменской МГЕР Сбитнев претендовал на место в облдуме

Владимир Сбитнев мог заменить в облдуме Сергея Романова (на фото) Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Глава тюменского отделения «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР) Владимир Сбитнев рассматривался как основной кандидат от ЕР на место в Тюменской областной думе, ставшее вакантным после отставки экс-депутата Сергея Романова. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах региона. Но в партии было принято решение выдвинуть вместо Сбитнева спецпредставителя губернатора по вопросам СВО Николая Савченко.

«Сбитнев, пользующийся поддержкой замгубернатора по внутренней политике Павла Белявского, был основным кандидатом на мандат депутата облдумы, довыборы в которую пройдут в сентября. Но в итоге в ЕР посчитали, что в нынешних условиях Савченко одержит в одномандатном округе более убедительную победу. А Сбитневу было предложено набраться опыта в гордуме Тюмени», — рассказал инсайдер.

Ранее агентство писало, что Сбитневу уже практически гарантировали место в гордуме Тюмени. Таким образом он повторит карьеру своего предшественника Романа Чуйко, возглавлявшего МГЕР в 2012—2015 годах, и получившего мандат городского депутата в 2013 году. В реготделении ЕР при этом настаивают, что все кандидаты в депутаты всех уровней будут определены по итогам партийных праймериз, намеченных на май 2023 года.