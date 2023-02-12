Капитан ВСУ заявил об остром дефиците боеприпасов

13 февраля 2023 в 08:15 Размер текста - 17 +

По словам капитана бригады ВСУ, бойцы сталкиваются с неисправными снарядами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) страдают от сильного дефицита боеприпасов в зоне спецоперации. Кроме того, часть снарядов старые, вследствие чего небоеспособны. Об этом заявил капитан 93-й украинской механизированной бригады Михаил с позывным «Полиглот». «У нас нехватка боеприпасов всех видов, особенно артиллерийских снарядов», — сказал Михаил для телеканала BBC. По его словам, украинские бойцы выявляют проблемы с боеприпасами при обстреле российских позиций. Случается, что снаряд не выбрасывается из миномета, подчеркнул военный. «Слышится шипение дыма и крик „осечка“, заставляющий минометную часть бежать в укрытие. Войска говорят нам, что это старые боеприпасы, присланные из-за границы», — заключил капитан 93-й механизированной бригады ВСУ. Военный заявил, что украинской армии нужны зашифрованные связи от союзников с Запада. Также «Полиглот» отметил необходимость в бронетранспортерах для перемещения войск. Ранее политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов заявил, что ВС РФ уничтожают украинские объекты инфраструктуры и военную технику. При этом Запад не успевает поставлять Киеву новое вооружение. Поэтому украинская армия страдает от дефицита вооружения, сообщает телеканал 360. Спецоперация началась 24 февраля 2022 года. По словам российского лидера Владимира Путина, целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины. Также важная задача специальной военной операции — защита мирных жителей Донбасса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вооруженные силы Украины (ВСУ) страдают от сильного дефицита боеприпасов в зоне спецоперации. Кроме того, часть снарядов старые, вследствие чего небоеспособны. Об этом заявил капитан 93-й украинской механизированной бригады Михаил с позывным «Полиглот». «У нас нехватка боеприпасов всех видов, особенно артиллерийских снарядов», — сказал Михаил для телеканала BBC. По его словам, украинские бойцы выявляют проблемы с боеприпасами при обстреле российских позиций. Случается, что снаряд не выбрасывается из миномета, подчеркнул военный. «Слышится шипение дыма и крик „осечка“, заставляющий минометную часть бежать в укрытие. Войска говорят нам, что это старые боеприпасы, присланные из-за границы», — заключил капитан 93-й механизированной бригады ВСУ. Военный заявил, что украинской армии нужны зашифрованные связи от союзников с Запада. Также «Полиглот» отметил необходимость в бронетранспортерах для перемещения войск. Ранее политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов заявил, что ВС РФ уничтожают украинские объекты инфраструктуры и военную технику. При этом Запад не успевает поставлять Киеву новое вооружение. Поэтому украинская армия страдает от дефицита вооружения, сообщает телеканал 360. Спецоперация началась 24 февраля 2022 года. По словам российского лидера Владимира Путина, целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины. Также важная задача специальной военной операции — защита мирных жителей Донбасса.