Baza: депутат из Тывы застрелил человека на охоте

Депутат-единорос парламента Тывы Эчис-Балдир Нурзат застрелил человека. Инцидент произошел во время охоты с двумя знакомыми возле села Нарын. Об этом сообщил telegram-канал Baza.
«Охотники использовали тепловизоры. В какой-то момент Нурзат увидел в прицеле объект на расстоянии 100-150 метров и выстрелил из ружья. Когда охотники подъехали к месту, то увидели тело мужчины с огнестрельным ранением», — говорится в сообщении канала.
На депутата завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сейчас Эчис-Балдир Нурзат находится под подпиской о невыезде. Отмечено, что после происшествия охотники сами вызвали полицейских.
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