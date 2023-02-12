12 февраля 2023

Baza: депутат из Тывы застрелил человека на охоте

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Охота. Челябинск, ружье
Застрелившие человека охотники сами вызвали полицейских Фото:

Депутат-единорос парламента Тывы Эчис-Балдир Нурзат застрелил человека. Инцидент произошел во время охоты с двумя знакомыми возле села Нарын. Об этом сообщил telegram-канал Baza.

«Охотники использовали тепловизоры. В какой-то момент Нурзат увидел в прицеле объект на расстоянии 100-150 метров и выстрелил из ружья. Когда охотники подъехали к месту, то увидели тело мужчины с огнестрельным ранением», — говорится в сообщении канала.

На депутата завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сейчас Эчис-Балдир Нурзат находится под подпиской о невыезде. Отмечено, что после происшествия охотники сами вызвали полицейских.

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Депутат-единорос парламента Тывы Эчис-Балдир Нурзат застрелил человека. Инцидент произошел во время охоты с двумя знакомыми возле села Нарын. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «Охотники использовали тепловизоры. В какой-то момент Нурзат увидел в прицеле объект на расстоянии 100-150 метров и выстрелил из ружья. Когда охотники подъехали к месту, то увидели тело мужчины с огнестрельным ранением», — говорится в сообщении канала. На депутата завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сейчас Эчис-Балдир Нурзат находится под подпиской о невыезде. Отмечено, что после происшествия охотники сами вызвали полицейских.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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