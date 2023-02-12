Курган попал в пятерку городов с самым высоким ростом цен на съем квартир

Аналитики исследовали изменение стоимости аренды за январь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане за январь стоимость аренды трехкомнатных квартир в среднем выросла на 3,7%. Больше стоимость аренды выросла только в трех городах России. Об этом сообщается на портале «Мир квартир».

«„Трешки“ за месяц стали сдаваться дороже в 29 городах из 70, в 37 — дешевле, в четырех динамика была нулевой. Наибольший рост наблюдался в Кирове (+8,8%), Магнитогорске (+6,6%), Владивостоке (+5,8%), Кургане (+3,7%) и Ставрополе (+2,6%). Наибольшее падение — в Вологде (—6,6%), Владимире (—5,3%), Томске (—4,8%), Архангельске (—3,6%) и Калуге (—3,6%)», — указано в отчете.

Средняя стоимость аренды трехкомнатных квартир, по данным представителей портала, в Кургане составляет 20 867 рублей в месяц. «Однушку» в среднем можно снять за 11648 рублей в месяц (рост на 3,3%), а двухкомнатную — за 13665 рублей (-0,9%).

Ранее стало известно, что средняя стоимость месячной аренды квартир, площадью до 32 квадратных метров, в Кургане составляла 10678 рублей. За год средняя стоимость съема таких квартир выросла на 19,7%,