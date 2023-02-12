В Перми подешевела аренда квартир

13 февраля 2023 в 12:23 Размер текста - 17 +

Аренда жилья стала дешевле, но эксперты предрекают удорожание Фото: Сергей Русанов © URA.RU Снять жилье в Перми стало дешевле. Стоимость аренды однокомнатных квартир в январе снизилась на 1,4%, а «двушек» — на 3,8%, подсчитали аналитики сервиса «Мир квартир». «Однокомнатная квартира — 15312 рублей в месяц (-1,4%), двухкомнатная — 20854 рублей в месяц (-3,8%)», — говорится в отчете, поступившем в URA.RU. Средняя стоимость аренды трехкомнатных квартир осталась прежней — 29014 рублей за месяц. В среднем по стране ставки аренды квартир немного выросли — менее 1%. Генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко считает, что в течение года интерес к аренде жилья будет расти, а значит и цены также пойдут вверх.

Снять жилье в Перми стало дешевле. Стоимость аренды однокомнатных квартир в январе снизилась на 1,4%, а «двушек» — на 3,8%, подсчитали аналитики сервиса «Мир квартир». «Однокомнатная квартира — 15312 рублей в месяц (-1,4%), двухкомнатная — 20854 рублей в месяц (-3,8%)», — говорится в отчете, поступившем в URA.RU. Средняя стоимость аренды трехкомнатных квартир осталась прежней — 29014 рублей за месяц. В среднем по стране ставки аренды квартир немного выросли — менее 1%. Генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко считает, что в течение года интерес к аренде жилья будет расти, а значит и цены также пойдут вверх.