12 февраля 2023
11 февраля 2023
10 февраля 2023

В Перми подешевела аренда квартир

© Служба новостей «URA.RU»
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Зимние виды города. Пермь, ленинский район, многоэтажки, жилой комплекс, современное жилье, рассвет в городе, тц гулливер
Аренда жилья стала дешевле, но эксперты предрекают удорожание Фото:

Снять жилье в Перми стало дешевле. Стоимость аренды однокомнатных квартир в январе снизилась на 1,4%, а «двушек» — на 3,8%, подсчитали аналитики сервиса «Мир квартир».

«Однокомнатная квартира — 15312 рублей в месяц (-1,4%), двухкомнатная — 20854 рублей в месяц (-3,8%)», — говорится в отчете, поступившем в URA.RU. Средняя стоимость аренды трехкомнатных квартир осталась прежней — 29014 рублей за месяц.

В среднем по стране ставки аренды квартир немного выросли — менее 1%. Генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко считает, что в течение года интерес к аренде жилья будет расти, а значит и цены также пойдут вверх.

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Снять жилье в Перми стало дешевле. Стоимость аренды однокомнатных квартир в январе снизилась на 1,4%, а «двушек» — на 3,8%, подсчитали аналитики сервиса «Мир квартир». «Однокомнатная квартира — 15312 рублей в месяц (-1,4%), двухкомнатная — 20854 рублей в месяц (-3,8%)», — говорится в отчете, поступившем в URA.RU. Средняя стоимость аренды трехкомнатных квартир осталась прежней — 29014 рублей за месяц. В среднем по стране ставки аренды квартир немного выросли — менее 1%. Генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко считает, что в течение года интерес к аренде жилья будет расти, а значит и цены также пойдут вверх.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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