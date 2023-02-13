На курганском заводе запретили менять гендиректора из-за спора собственников

Курганского молокозаводу запретили менять данные о гендиректоре Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганскому заводу «Молоко Зауралья» судебным решением запретили менять гендиректора в реестре юрлиц из-за тяжбы владельцев предприятия. Данные появились на сайте Курганского арбитражного суда.

«Запретить УФНС по Курганской области вносить сведения в Единый госреестр юридических лиц об исполнительном органе — генеральным директоре ООО «Молоко Зауралья», — говорится в определении суда. Решение было принято после рассмотрения иска одного из владельцев завода Тиграна Бегларяна к самому предприятию.

Бизнесмен подал иск в суд после собрания общества «Молоко Зауралья», на котором избрали нового гендиректора. Он утверждал, что новый руководитель является лояльным другому собственнику компании, Сергею Данилову. Данные действия Бегларян счел направленными на обесценивание его собственной доли участия в организации. Избрание нового гендиректора «Молоко Зауралья» он связывает «с незаконным захватом со стороны Данилова С. Н. доли в уставном капитале».

Суд установил ограничение на решение собрания и запретил регистрировать нового гендиректора. Это пояснили как меру, предотвращающую возможное причинение значительного ущерба заявителю. Ограничение будет действовать до вступления в законную силу решения по данному делу.

«Молоко Зауралья» подало встречный иск об отмене принятых мер. На предприятии указывали, что это может серьезно затруднить деятельность компании. Суд, рассмотрев заявление, вынес отказ. Принятая мера «не препятствует деятельности общества, <…> реализация полномочий нового руководителя не ограничивается, в то же время способствует предотвращению причинения ущерба обществу и его участникам», отмечено в обосновании.

Ранее URA.RU сообщало, что владелец курганского молокозавода получил два иска на общую сумму более 165 млн рублей. Заявителями выступили бывшая супруга бизнесмена и еще один учредитель фирмы. Коммерсант пояснил редакции, что целью исков является развал действующего предприятия.