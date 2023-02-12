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Пермяки в соцсетях поспорили из-за огурцов. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин Метрополис. Курган , торговля, продукты, огурцы, опт, розница, оптовая
Свежие огурцы сильно выросли в цене и стали предметом спора пермяков Фото:

Пермяки устроили жаркие споры на тему огурцов: цен на них, их количества на прилавках, а также состояния. Второй день обсуждение идет в городском сообществе «Подслушано Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«Представляю, какой сейчас бум в магазинах типа „Садовод“. Все массово закупаются семенами огурцов. Ведь еще чуть-чуть и цена перескочит психологический уровень», — написал анонимный автор.

Пост собрал 138 комментариев, среди них — несколько веток, где пермяки спорят. Основным предметом спора была цена.

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Некоторые приводили конспирологические теории
Михаил Иванович считает, что овощи нужно покупать в киосках — там они дешевле, чем в сетевых магазинах
Сергей Юров предложил покупать маринованные огурцы — сейчас они значительно дешевле, чем свежие

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермский край привезли тонны огурцов и других овощей. Они предназначены для продажи в сетевых магазинах региона.

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Пермяки устроили жаркие споры на тему огурцов: цен на них, их количества на прилавках, а также состояния. Второй день обсуждение идет в городском сообществе «Подслушано Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Представляю, какой сейчас бум в магазинах типа „Садовод“. Все массово закупаются семенами огурцов. Ведь еще чуть-чуть и цена перескочит психологический уровень», — написал анонимный автор. Пост собрал 138 комментариев, среди них — несколько веток, где пермяки спорят. Основным предметом спора была цена. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермский край привезли тонны огурцов и других овощей. Они предназначены для продажи в сетевых магазинах региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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