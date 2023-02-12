Пермяки устроили жаркие споры на тему огурцов: цен на них, их количества на прилавках, а также состояния. Второй день обсуждение идет в городском сообществе «Подслушано Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Представляю, какой сейчас бум в магазинах типа „Садовод“. Все массово закупаются семенами огурцов. Ведь еще чуть-чуть и цена перескочит психологический уровень», — написал анонимный автор. Пост собрал 138 комментариев, среди них — несколько веток, где пермяки спорят. Основным предметом спора была цена. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермский край привезли тонны огурцов и других овощей. Они предназначены для продажи в сетевых магазинах региона.