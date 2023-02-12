Свежие огурцы сильно выросли в цене и стали предметом спора пермяков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермяки устроили жаркие споры на тему огурцов: цен на них, их количества на прилавках, а также состояния. Второй день обсуждение идет в городском сообществе «Подслушано Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«Представляю, какой сейчас бум в магазинах типа „Садовод“. Все массово закупаются семенами огурцов. Ведь еще чуть-чуть и цена перескочит психологический уровень», — написал анонимный автор.

Пост собрал 138 комментариев, среди них — несколько веток, где пермяки спорят. Основным предметом спора была цена.

Кто-то обнаружил огурцы аж по 480 рублей за килограмм Скриншот «Подслушано Пермь» / vk.com

Некоторые приводили конспирологические теории Скриншот «Подслушано Пермь» / vk.com

Михаил Иванович считает, что овощи нужно покупать в киосках — там они дешевле, чем в сетевых магазинах Скриншот «Подслушано Пермь» / vk.com

Сергей Юров предложил покупать маринованные огурцы — сейчас они значительно дешевле, чем свежие Скриншот «Подслушано Пермь» / vk.com

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермский край привезли тонны огурцов и других овощей. Они предназначены для продажи в сетевых магазинах региона.