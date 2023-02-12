В Кургане перенастроят светофоры из-за частичного закрытия моста

Власти Кургана перенастроят светофоры из ремонта Чеховского моста Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане планируется перенастроить светофоры на путях объезда Чеховского моста. Информация об этом сообщается на официальном сайте городской мэрии.

«На контроль департамента развития городского хозяйства была поставлена настройка светофоров на путях объезда Чеховского путепровода. Для легковых автомобилей будет организовано движение по реверсивной схеме», — указано на сайте администрации.

Сообщается, что грузовой и общественный транспорт будут ездить по объездным путям. Ремонтные работы на Чеховском путепроводе начнется с 15 февраля. Предполагаемые сроки окончания демонтажа моста — декабрь 2023 года. Ранее URA.RU писало, что курганским автобусам запретят проезд по нему. Такие ограничения будут работать на период ремонта.