Губернатор Куйвашев попросил у Москвы снизить тарифы на свет для свердловчан

13 февраля 2023 в 14:43 Размер текста - 17 +

В Свердловской области могут снизить стоимость тарифов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к федеральным властям с просьбой снизить тариф на электроэнергию для жителей региона. Необходимо снизить индикативную цену (одна из составляющих конечного тарифа на электроэнергию, ее устанавливает ФАС, — прим. URA.RU), а она, в свою очередь, позволит снизить тарифы и плату за электричество. Об этом сообщает департамент информационной политики региона. «Евгений Куйвашев обратился к федеральным властям с предложениями, призванными снизить тариф на электрическую энергию для жителей Свердловской области», — рассказали в департаменте. «Фактически индикативная цена определяет, за сколько гарантирующие поставщики — компании, которые поставляют в наши дома электричество, будут покупать электроэнергию на оптовом рынке у компаний, производящих и генерирующих эту энергию», — поясняет член экспертной группы при Региональной энергетической комиссии (РЭК) Свердловской области Владимир Имамов. По мнению его коллег, в Свердловской области вообще не должна была расти индикативная цена, потому что в регионе электричество вырабатывается с профицитом. При этом показатель индикативной цены для Свердловской области — самый высокий в России. Как писало URA.RU, Региональная энергетическая комиссия (РЭК) с 1 декабря 2022-го установила новые тарифы на электроэнергию, но спустя месяц антимонопольная служба отменила решение. РЭК подчинилась, но аннулировала скидку на электричество в выходные и праздники. Изменения внедрили задним числом — с 1 января. Параллельно чиновники подняли плату за капремонт на 40% — с 10,51 рубля до 14,81 руб. за квадратный метр. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к федеральным властям с просьбой снизить тариф на электроэнергию для жителей региона. Необходимо снизить индикативную цену (одна из составляющих конечного тарифа на электроэнергию, ее устанавливает ФАС, — прим. URA.RU), а она, в свою очередь, позволит снизить тарифы и плату за электричество. Об этом сообщает департамент информационной политики региона. «Евгений Куйвашев обратился к федеральным властям с предложениями, призванными снизить тариф на электрическую энергию для жителей Свердловской области», — рассказали в департаменте. «Фактически индикативная цена определяет, за сколько гарантирующие поставщики — компании, которые поставляют в наши дома электричество, будут покупать электроэнергию на оптовом рынке у компаний, производящих и генерирующих эту энергию», — поясняет член экспертной группы при Региональной энергетической комиссии (РЭК) Свердловской области Владимир Имамов. По мнению его коллег, в Свердловской области вообще не должна была расти индикативная цена, потому что в регионе электричество вырабатывается с профицитом. При этом показатель индикативной цены для Свердловской области — самый высокий в России. Как писало URA.RU, Региональная энергетическая комиссия (РЭК) с 1 декабря 2022-го установила новые тарифы на электроэнергию, но спустя месяц антимонопольная служба отменила решение. РЭК подчинилась, но аннулировала скидку на электричество в выходные и праздники. Изменения внедрили задним числом — с 1 января. Параллельно чиновники подняли плату за капремонт на 40% — с 10,51 рубля до 14,81 руб. за квадратный метр.