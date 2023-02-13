В Кремле рассказали об охране Путина на фоне угрозы терактов со стороны США

Песков: безопасность президента РФ обеспечивается на должном уровне
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Премия Русского Географического Общества. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что безопасность российского лидера обеспечена на должном уровне Фото:

Никакого снижения публичности президента РФ Владимира Путина не планируется. Несмотря на заявления главы СВР Сергея Нарышкина о том, что США планируют отправить на территорию СНГ боевиков для терактов, безопасность российского лидера обеспечивается на должном уровне. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, никакого снижения публичности не планируется. Безопасность президента и всех лиц, которые являются объектами госохраны обеспечивается на должном уровне с учетом всех рисков и опасности», — Сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU.

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Никакого снижения публичности президента РФ Владимира Путина не планируется. Несмотря на заявления главы СВР Сергея Нарышкина о том, что США планируют отправить на территорию СНГ боевиков для терактов, безопасность российского лидера обеспечивается на должном уровне. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Нет, никакого снижения публичности не планируется. Безопасность президента и всех лиц, которые являются объектами госохраны обеспечивается на должном уровне с учетом всех рисков и опасности», — Сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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