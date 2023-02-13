В Кремле рассказали об охране Путина на фоне угрозы терактов со стороны США

Дмитрий Песков заявил, что безопасность российского лидера обеспечена на должном уровне
Никакого снижения публичности президента РФ Владимира Путина не планируется. Несмотря на заявления главы СВР Сергея Нарышкина о том, что США планируют отправить на территорию СНГ боевиков для терактов, безопасность российского лидера обеспечивается на должном уровне. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Нет, никакого снижения публичности не планируется. Безопасность президента и всех лиц, которые являются объектами госохраны обеспечивается на должном уровне с учетом всех рисков и опасности», — Сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU.
Только о важных и ключевых событиях России и мира пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.