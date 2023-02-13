В Кремле рассказали об охране Путина на фоне угрозы терактов со стороны США

Песков: безопасность президента РФ обеспечивается на должном уровне

Дмитрий Песков заявил, что безопасность российского лидера обеспечена на должном уровне Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Никакого снижения публичности президента РФ Владимира Путина не планируется. Несмотря на заявления главы СВР Сергея Нарышкина о том, что США планируют отправить на территорию СНГ боевиков для терактов, безопасность российского лидера обеспечивается на должном уровне. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, никакого снижения публичности не планируется. Безопасность президента и всех лиц, которые являются объектами госохраны обеспечивается на должном уровне с учетом всех рисков и опасности», — Сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU.