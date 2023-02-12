Мэр Екатеринбурга обострил борьбу за пост главы гордумы

13 февраля 2023 в 15:23 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов якобы согласен продвигать своего заместителя в спикеры гордумы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Интрига с участием вице-мэра Екатерины Сибирцевой (соцблок) в выборах в думу Екатеринбурга закручивается все сильнее. Собеседник URA.RU утверждает, что мэр Алексей Орлов якобы согласился продвигать ее в председатели нового созыва. При этом известно, что действующий спикер думы Игорь Володин (фракция совладельца «Мотива» Виталия Кочеткова) сдаваться не намерен. Сейчас он собирает собственный пул кандидатов по всему городу. По слухам, кое-что может проясниться уже на этой неделе — если Орлов попадет к губернатору Евгению Куйвашеву со своим сценарием кампании. Выборы намечены на сентябрь. Другой источник при этом предположил, что включение Сибирцевой в общегородской список «Единой России» — задумка политтехнологов. Якобы ее участие в продвижении ЕР обеспечит лояльность бюджетников, а после выборов Сибирцева откажется от мандата, поскольку не хочет менять амплуа, уверен собеседник.

Интрига с участием вице-мэра Екатерины Сибирцевой (соцблок) в выборах в думу Екатеринбурга закручивается все сильнее. Собеседник URA.RU утверждает, что мэр Алексей Орлов якобы согласился продвигать ее в председатели нового созыва. При этом известно, что действующий спикер думы Игорь Володин (фракция совладельца «Мотива» Виталия Кочеткова) сдаваться не намерен. Сейчас он собирает собственный пул кандидатов по всему городу. По слухам, кое-что может проясниться уже на этой неделе — если Орлов попадет к губернатору Евгению Куйвашеву со своим сценарием кампании. Выборы намечены на сентябрь. Другой источник при этом предположил, что включение Сибирцевой в общегородской список «Единой России» — задумка политтехнологов. Якобы ее участие в продвижении ЕР обеспечит лояльность бюджетников, а после выборов Сибирцева откажется от мандата, поскольку не хочет менять амплуа, уверен собеседник.