Крупный бизнес Тюмени просят спасти желанный проект для тоболяков

Администрации Тобольска Тюменской области потребуется крупный инвестор, который поможет построить общественный пляж. Об этом URA.RU рассказала директор департамента экономики тобольской мэрии Зухра Исимбаева. Проект обойдется в сотни миллионов рублей.
«Мы ищем инвестора, который бы заинтересовался нашим предложением. Мы готовы предоставить в долгосрочное пользование участок на Менделеевском карьере, софинансировать очистку и углубление водоема. Всем понятно, что там такой объем работ, что малый бизнес просто не осилит, поэтому мы решили прибегнуть к концессионному соглашению», — пояснила URA.RU Исимбаева.
Она отметила, что от инвестора ждут готовый проект с предложениями по всей возможной инфраструктуре. Предположительно, это будут не только пляж и спортивные сооружения, но и площадки для зимних развлечений. «Такие проекты не окупаются быстро, поэтому инвестору придется придумать, как зарабатывать вне купального сезона. Для нас главное — дать людям пляж», — добавила в беседе с URA.RU Исимбаева.
Карьер находится в районе Менделеево, который расположен в нескольких километрах от центра Тобольска. В городской администрации считают, что после благоустройства водоем станет популярным местом летнего отдыха. Ранее URA.RU рассказало, что близость к водоему считается в Тюменской области плюсом при выборе района под ИЖС.
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