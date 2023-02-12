12 февраля 2023
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10 февраля 2023

Крупный бизнес Тюмени просят спасти желанный проект для тоболяков

© Служба новостей «URA.RU»
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Пляж Верхний бор. Тюмень, река, вода, берег, карьер, пляж, озеро, водоем, база отдыха верхний бор, верхний бор
Привести в порядок водоем в Тобольске без инвестора не получится Фото:

Администрации Тобольска Тюменской области потребуется крупный инвестор, который поможет построить общественный пляж. Об этом URA.RU рассказала директор департамента экономики тобольской мэрии Зухра Исимбаева. Проект обойдется в сотни миллионов рублей.

«Мы ищем инвестора, который бы заинтересовался нашим предложением. Мы готовы предоставить в долгосрочное пользование участок на Менделеевском карьере, софинансировать очистку и углубление водоема. Всем понятно, что там такой объем работ, что малый бизнес просто не осилит, поэтому мы решили прибегнуть к концессионному соглашению», — пояснила URA.RU Исимбаева.

Она отметила, что от инвестора ждут готовый проект с предложениями по всей возможной инфраструктуре. Предположительно, это будут не только пляж и спортивные сооружения, но и площадки для зимних развлечений. «Такие проекты не окупаются быстро, поэтому инвестору придется придумать, как зарабатывать вне купального сезона. Для нас главное — дать людям пляж», — добавила в беседе с URA.RU Исимбаева.

Карьер находится в районе Менделеево, который расположен в нескольких километрах от центра Тобольска. В городской администрации считают, что после благоустройства водоем станет популярным местом летнего отдыха. Ранее URA.RU рассказало, что близость к водоему считается в Тюменской области плюсом при выборе района под ИЖС.

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Администрации Тобольска Тюменской области потребуется крупный инвестор, который поможет построить общественный пляж. Об этом URA.RU рассказала директор департамента экономики тобольской мэрии Зухра Исимбаева. Проект обойдется в сотни миллионов рублей. «Мы ищем инвестора, который бы заинтересовался нашим предложением. Мы готовы предоставить в долгосрочное пользование участок на Менделеевском карьере, софинансировать очистку и углубление водоема. Всем понятно, что там такой объем работ, что малый бизнес просто не осилит, поэтому мы решили прибегнуть к концессионному соглашению», — пояснила URA.RU Исимбаева. Она отметила, что от инвестора ждут готовый проект с предложениями по всей возможной инфраструктуре. Предположительно, это будут не только пляж и спортивные сооружения, но и площадки для зимних развлечений. «Такие проекты не окупаются быстро, поэтому инвестору придется придумать, как зарабатывать вне купального сезона. Для нас главное — дать людям пляж», — добавила в беседе с URA.RU Исимбаева. Карьер находится в районе Менделеево, который расположен в нескольких километрах от центра Тобольска. В городской администрации считают, что после благоустройства водоем станет популярным местом летнего отдыха. Ранее URA.RU рассказало, что близость к водоему считается в Тюменской области плюсом при выборе района под ИЖС.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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