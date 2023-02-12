В ХМАО назначили нового координатора ЛДПР

13 февраля 2023 в 17:21 Размер текста - 17 +

Координатором ЛДПР в ХМАО был назначен депутат Ханты-Мансийска Евгений Данников Фото: Константин Щербина © URA.RU Депутат думы Ханты-Мансийска от ЛДПР Евгений Данников был назначен координатором регионального отделения. Об этом рассказал нынешний куратор реготделения и депутат Тюменской областной Думы Артем Зайцев, заявивший об отставке. «Назначен координатор регионального отделения Евгений Данников, исполняющий обязанности координатора ХМАО! Мои полномочия подходят к завершению (май 2023), с учетом подготовки к выборам 2023, с учетом начала формирования участковых избирательных комиссий, с учетом моей работы депутатом Тюменской областной Думы и местом работы в Тюмени, правильно это решение принять именно сейчас», — сказал Зайцев в личном telegram-канале. В разговоре с журналистом агентства Данников объяснил, что был назначен координатором на месяц. «Решение по дальнейшей судьбе реготделения будет принимать руководящие органы партии. Либо высший совет партии представит кандидатуру нового координатора, либо есть вариант при котором распустят нынешний корсовет и будет готовиться новая конференция по выбору координационного совета регионального отделения», — сказал Данников. Ранее URA.RU писало, что Евгения Данникова обвиняют в том, что он, являясь депутатом думы Ханты-Мансийска, проживает в Нижневартовске и не появляется на заседаниях органа власти. При этом сам Данников заверил, что присутствует на заседаниях при помощи ВКС. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат думы Ханты-Мансийска от ЛДПР Евгений Данников был назначен координатором регионального отделения. Об этом рассказал нынешний куратор реготделения и депутат Тюменской областной Думы Артем Зайцев, заявивший об отставке. «Назначен координатор регионального отделения Евгений Данников, исполняющий обязанности координатора ХМАО! Мои полномочия подходят к завершению (май 2023), с учетом подготовки к выборам 2023, с учетом начала формирования участковых избирательных комиссий, с учетом моей работы депутатом Тюменской областной Думы и местом работы в Тюмени, правильно это решение принять именно сейчас», — сказал Зайцев в личном telegram-канале. В разговоре с журналистом агентства Данников объяснил, что был назначен координатором на месяц. «Решение по дальнейшей судьбе реготделения будет принимать руководящие органы партии. Либо высший совет партии представит кандидатуру нового координатора, либо есть вариант при котором распустят нынешний корсовет и будет готовиться новая конференция по выбору координационного совета регионального отделения», — сказал Данников. Ранее URA.RU писало, что Евгения Данникова обвиняют в том, что он, являясь депутатом думы Ханты-Мансийска, проживает в Нижневартовске и не появляется на заседаниях органа власти. При этом сам Данников заверил, что присутствует на заседаниях при помощи ВКС.