12 февраля 2023
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10 февраля 2023

Командующий Тихоокеанским флотом поблагодарил Шумкова за помощь в СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернаторские чтения. Курган, шумков вадим
Шумков получил благодарность от командующего Тихоокеанским флотом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц поблагодарил губернатора Курганской области Вадима Шумкова за помощь военнослужащим в ходе спецоперации. Об этом сообщается на официальном сайте областного правительства.

«Благодарственное письмо губернатору Курганской области Шумкову Вадиму Михайловичу. Поддержка воинов-тихоокеанцев с вашей стороны очень важна для тех, кто сегодня с оружием в руках на передовой», — указано на сайте правительства.

Сообщается, что адмирал выразил благодарность за помощь в перевозке военнослужащих к месту выполнения задач. В письме Авакянц также обратился к курганцам. «От всей души желаем всем жителям Курганской области крепкого здоровья, мира и добра, счастья и благополучия, неиссякаемой жизненной энергии и оптимизма, душевного тепла, новых трудовых побед во славу Отечеству», — сообщается в благодарственной письме Шумкову.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент Российской Федерации Владимир Путин объяснял, что она нужна для спасения жителей Донбасса, а также демилитаризации и денацификации соседней страны.

Командующий Тихоокеанским флотом поблагодарил курганского губернатора за помощь в ходе СВО
Фото:

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Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц поблагодарил губернатора Курганской области Вадима Шумкова за помощь военнослужащим в ходе спецоперации. Об этом сообщается на официальном сайте областного правительства. «Благодарственное письмо губернатору Курганской области Шумкову Вадиму Михайловичу. Поддержка воинов-тихоокеанцев с вашей стороны очень важна для тех, кто сегодня с оружием в руках на передовой», — указано на сайте правительства. Сообщается, что адмирал выразил благодарность за помощь в перевозке военнослужащих к месту выполнения задач. В письме Авакянц также обратился к курганцам. «От всей души желаем всем жителям Курганской области крепкого здоровья, мира и добра, счастья и благополучия, неиссякаемой жизненной энергии и оптимизма, душевного тепла, новых трудовых побед во славу Отечеству», — сообщается в благодарственной письме Шумкову. Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент Российской Федерации Владимир Путин объяснял, что она нужна для спасения жителей Донбасса, а также демилитаризации и денацификации соседней страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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