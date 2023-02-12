Шумков получил благодарность от командующего Тихоокеанским флотом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц поблагодарил губернатора Курганской области Вадима Шумкова за помощь военнослужащим в ходе спецоперации. Об этом сообщается на официальном сайте областного правительства.

«Благодарственное письмо губернатору Курганской области Шумкову Вадиму Михайловичу. Поддержка воинов-тихоокеанцев с вашей стороны очень важна для тех, кто сегодня с оружием в руках на передовой», — указано на сайте правительства.

Сообщается, что адмирал выразил благодарность за помощь в перевозке военнослужащих к месту выполнения задач. В письме Авакянц также обратился к курганцам. «От всей души желаем всем жителям Курганской области крепкого здоровья, мира и добра, счастья и благополучия, неиссякаемой жизненной энергии и оптимизма, душевного тепла, новых трудовых побед во славу Отечеству», — сообщается в благодарственной письме Шумкову.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент Российской Федерации Владимир Путин объяснял, что она нужна для спасения жителей Донбасса, а также демилитаризации и денацификации соседней страны.