В «Сургутнефтегазе» на месторождении погиб водитель грузовика

В «Сургутнефтегазе» на месторождении работник попал под грузовик

25 октября 2022 в 18:18 Размер текста - 17 +

По предварительным данным мужчина попал под грузовик Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Государственная инспекция труда по ХМАО начала расследование гибели сотрудника компании ПАО «Сургутнефтегаз» под колесами грузовика на Западно-Сахалинском месторождении. Об этом URA.RU сообщил в государственной инспекции труда по ХМАО. «По факту произошедшего началось расследование. По предварительной версии, произошло ДТП, в результате которого погиб мужчина. Правда, пока не ясно, как все произошло. Есть предположения, что мужчина попал под колеса грузовика своего коллеги. Сейчас по данному случаю проводится ряд экспертиз. К расследованию подключились и правоохранительные ведомства», — сообщил руководитель государственной инспекции труда в ХМАО Максим Новичков. Известно, что погибший работал водителем третьей категории в компании ПАО «Сургутнефтегаз». Он занимался подвозом технической воды на кустовую площадку. Накануне смерти, 21 октября, мужчина поставил свой автомобиль на стоянку на кустовой площадке и ни куда больше не выезжал. А в 7:30 утра 22 октября его труп нашли коллеги. В пресс-службе ПАО «Сургутнефтегаз» данную информацию журналисту URA.RU не подтвердили и попросили официальный запрос, который был направлен в их адрес журналистом агентства. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО начали расследовать гибель работника «Сургутнефтегаза». Мужчина получил травму во время взрыва при проведении сварочных работ. У него были ожоги 3 степени тяжести от которых он скончался в больнице.

Государственная инспекция труда по ХМАО начала расследование гибели сотрудника компании ПАО «Сургутнефтегаз» под колесами грузовика на Западно-Сахалинском месторождении. Об этом URA.RU сообщил в государственной инспекции труда по ХМАО. «По факту произошедшего началось расследование. По предварительной версии, произошло ДТП, в результате которого погиб мужчина. Правда, пока не ясно, как все произошло. Есть предположения, что мужчина попал под колеса грузовика своего коллеги. Сейчас по данному случаю проводится ряд экспертиз. К расследованию подключились и правоохранительные ведомства», — сообщил руководитель государственной инспекции труда в ХМАО Максим Новичков. Известно, что погибший работал водителем третьей категории в компании ПАО «Сургутнефтегаз». Он занимался подвозом технической воды на кустовую площадку. Накануне смерти, 21 октября, мужчина поставил свой автомобиль на стоянку на кустовой площадке и ни куда больше не выезжал. А в 7:30 утра 22 октября его труп нашли коллеги. В пресс-службе ПАО «Сургутнефтегаз» данную информацию журналисту URA.RU не подтвердили и попросили официальный запрос, который был направлен в их адрес журналистом агентства. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО начали расследовать гибель работника «Сургутнефтегаза». Мужчина получил травму во время взрыва при проведении сварочных работ. У него были ожоги 3 степени тяжести от которых он скончался в больнице.