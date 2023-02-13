В ДНР нашли ключ к освобождению Бахмута

Советник Пушилина: взятие Красной Горы является ключом к освобождению Бахмута

13 февраля 2023 в 19:01 Размер текста - 17 +

Освобождение Бахмута стало возможно после взятия Красной Горы Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Взятие российскими войсками поселка Красная Гора в Донецкой народной республике открывает прямую возможность к освобождению Бахмута (Артемовска). Об этом сообщил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 24». «Красная гора — один из ключевых населенных пунктов для увеличения контроля за подходами к Артемовску, и, мы приближаемся к <…> тому, что наша артиллерия будет дотягиваться до дороги Часов Яр — Артемовск, это тоже важно», — сказал Гагин.



По его словам, обстреливать дорогу важно для закрытия оперативной поставки боеприпасов противнику. Гагин считает, что с остановкой снабжения и дальнейшим продвижением российских подразделений, врагу становится понятно, что украинский гарнизон Бахмута обречен и сдастся в плен. Город находится на подконтрольной Киеву части ДНР к северу Горловки и важен как транспортный узел. За него развернулись ожесточенные бои. Ранее URA.RU сообщало, что российские войска в ходе спецоперации освободили населенный пункт Красная горка в ДНР. Это сделали добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии «Южной» группировки войск.

Взятие российскими войсками поселка Красная Гора в Донецкой народной республике открывает прямую возможность к освобождению Бахмута (Артемовска). Об этом сообщил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 24». «Красная гора — один из ключевых населенных пунктов для увеличения контроля за подходами к Артемовску, и, мы приближаемся к <…> тому, что наша артиллерия будет дотягиваться до дороги Часов Яр — Артемовск, это тоже важно», — сказал Гагин. По его словам, обстреливать дорогу важно для закрытия оперативной поставки боеприпасов противнику. Гагин считает, что с остановкой снабжения и дальнейшим продвижением российских подразделений, врагу становится понятно, что украинский гарнизон Бахмута обречен и сдастся в плен. Город находится на подконтрольной Киеву части ДНР к северу Горловки и важен как транспортный узел. За него развернулись ожесточенные бои. Ранее URA.RU сообщало, что российские войска в ходе спецоперации освободили населенный пункт Красная горка в ДНР. Это сделали добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии «Южной» группировки войск.