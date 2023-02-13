В ДНР нашли ключ к освобождению Бахмута

Взятие российскими войсками поселка Красная Гора в Донецкой народной республике открывает прямую возможность к освобождению Бахмута (Артемовска). Об этом сообщил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 24».
«Красная гора — один из ключевых населенных пунктов для увеличения контроля за подходами к Артемовску, и, мы приближаемся к <…> тому, что наша артиллерия будет дотягиваться до дороги Часов Яр — Артемовск, это тоже важно», — сказал Гагин.
По его словам, обстреливать дорогу важно для закрытия оперативной поставки боеприпасов противнику. Гагин считает, что с остановкой снабжения и дальнейшим продвижением российских подразделений, врагу становится понятно, что украинский гарнизон Бахмута обречен и сдастся в плен. Город находится на подконтрольной Киеву части ДНР к северу Горловки и важен как транспортный узел. За него развернулись ожесточенные бои.
Ранее URA.RU сообщало, что российские войска в ходе спецоперации освободили населенный пункт Красная горка в ДНР. Это сделали добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии «Южной» группировки войск.
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