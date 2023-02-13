13 февраля 2023

Под Челябинском на берегу озера построят новый коттеджный поселок

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Природа в челябинском городском бору. Челябинск, отражение, коттеджный поселок, река миасс , благодатово
«Жилстрой №9» приобрел землю на берегу озера Фото:

Под Челябинском на берегу озера Кременкуль возле поселка «Родной» компания «Жилстрой №9» возведет новый коттеджных поселок. Площадь под застройку составит 180 га земли, рассказал URA.RU директор агентства недвижимости «А1» Степан Подпятников.

«Жилстрой №9» выкупили землю возле озера у поселка «Родной» в Кременкуле для строительства загородных коттеждей. Площадь земельного участка — 180 гектар земли», — рассказал Подпятников.

По словам Подпятникова, компания «Жилстрой №9» на территории планирует построить небольшие коттеджи для семей с детьми. Застройщик уверен в том, что сейчас такие поселки пользуются большой популярностью, а значит проект инвестиционно-выгодный.

В Челябинской области отмечен большой спрос на земельные участки под дома на берегу водоемов. Участки пользуются большим спросом у жителей как Челябинской, так и Свердловской областей.

О важных для каждого челябинца событиях — в Telegram-канале «Челябинск, который смог». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Под Челябинском на берегу озера Кременкуль возле поселка «Родной» компания «Жилстрой №9» возведет новый коттеджных поселок. Площадь под застройку составит 180 га земли, рассказал URA.RU директор агентства недвижимости «А1» Степан Подпятников. «Жилстрой №9» выкупили землю возле озера у поселка «Родной» в Кременкуле для строительства загородных коттеждей. Площадь земельного участка — 180 гектар земли», — рассказал Подпятников. По словам Подпятникова, компания «Жилстрой №9» на территории планирует построить небольшие коттеджи для семей с детьми. Застройщик уверен в том, что сейчас такие поселки пользуются большой популярностью, а значит проект инвестиционно-выгодный. В Челябинской области отмечен большой спрос на земельные участки под дома на берегу водоемов. Участки пользуются большим спросом у жителей как Челябинской, так и Свердловской областей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...