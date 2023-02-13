Под Челябинском на берегу озера построят новый коттеджный поселок

«Жилстрой №9» приобрел землю на берегу озера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Под Челябинском на берегу озера Кременкуль возле поселка «Родной» компания «Жилстрой №9» возведет новый коттеджных поселок. Площадь под застройку составит 180 га земли, рассказал URA.RU директор агентства недвижимости «А1» Степан Подпятников.

«Жилстрой №9» выкупили землю возле озера у поселка «Родной» в Кременкуле для строительства загородных коттеждей. Площадь земельного участка — 180 гектар земли», — рассказал Подпятников.

По словам Подпятникова, компания «Жилстрой №9» на территории планирует построить небольшие коттеджи для семей с детьми. Застройщик уверен в том, что сейчас такие поселки пользуются большой популярностью, а значит проект инвестиционно-выгодный.

В Челябинской области отмечен большой спрос на земельные участки под дома на берегу водоемов. Участки пользуются большим спросом у жителей как Челябинской, так и Свердловской областей.