Политолог объяснил, почему Зеленский не получит истребители в этом году

Натовские силы не готовы делиться с Украиной таким ценным ресурсом, как истребители. Это мнение высказал политолог- американист Малек Дудаков.
«Здесь ситуация более сложная: если танки еще где-то есть, то с истребителями ситуация совсем тяжелая. Ведь даже если подарить самолеты Киеву, заменять их не обещают. Переход на новые истребители займет не один год, и лишаться полностью самолетов ради Украины никто не стремится», — сказал Дудаков в разговоре с изданием «Подмосковье сегодня».
Во вторник руководители НАТО из более чем 50 стран соберутся под председательством США. Будут решаться вопросы поставки в Киев оружия и боеприпасов. Главный вопрос на повестке — обещанные некоторыми странами танки, но поставляемые крайне плохо. Немцы отдают Зеленскому старые «Леопарды», а Португалия и Канада готовы поставить всего по 2-4 танка.
Ранее URA.RU сообщало, что военные действия на Украине — это соперничество в логистике. Такое определение на брифинге с журналистами дал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Также генсек НАТО заверил, что поставки боеприпасов странами альянса в разы превышают возможности их производства. Он выразил требование отправлять их Киеву быстрее.
Только о важных и ключевых событиях спецоперации на Украине пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.
Натовские силы не готовы делиться с Украиной таким ценным ресурсом, как истребители. Это мнение высказал политолог- американист Малек Дудаков. «Здесь ситуация более сложная: если танки еще где-то есть, то с истребителями ситуация совсем тяжелая. Ведь даже если подарить самолеты Киеву, заменять их не обещают. Переход на новые истребители займет не один год, и лишаться полностью самолетов ради Украины никто не стремится», — сказал Дудаков в разговоре с изданием «Подмосковье сегодня».
Во вторник руководители НАТО из более чем 50 стран соберутся под председательством США. Будут решаться вопросы поставки в Киев оружия и боеприпасов. Главный вопрос на повестке — обещанные некоторыми странами танки, но поставляемые крайне плохо. Немцы отдают Зеленскому старые «Леопарды», а Португалия и Канада готовы поставить всего по 2-4 танка.
Ранее URA.RU сообщало, что военные действия на Украине — это соперничество в логистике. Такое определение на брифинге с журналистами дал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Также генсек НАТО заверил, что поставки боеприпасов странами альянса в разы превышают возможности их производства. Он выразил требование отправлять их Киеву быстрее.