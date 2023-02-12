Жители ХМАО стали активно скупать недвижимость в Дубае

13 февраля 2023 в 20:45 Размер текста - 17 +

Югорчане стали инвестировать в зарубежную недвижимость Фото: Анна Майорова © URA.RU Жители ХМАО стали активно покупать жилье в Дубае. За прошлый год недвижимостью за рубежом интересовалось около 5% югорчан, которые планировали переезд из региона. Об этом URA.RU рассказали аналитики компании «Этажи». «В 2022 году жители ХМАО более активно интересовались инвестициями в недвижимость Дубая, где относительно доступные цены и хорошие перспективы их роста. Недвижимостью в других странах интересовались около 5% югорчан, планирующих покупку недвижимости вне городов ХМАО», — прокомментировал журналисту агентства руководитель направления межрегиональных и международных сделок с недвижимостью федеральной компании «Этажи» Андрей Тютюнов. Ранее URA.RU рассказывало о выгодном способе взять ипотеку с господдержкой. Программа позволяет получить ставку от 6% годовых на квартиры в новостройках.

Жители ХМАО стали активно покупать жилье в Дубае. За прошлый год недвижимостью за рубежом интересовалось около 5% югорчан, которые планировали переезд из региона. Об этом URA.RU рассказали аналитики компании «Этажи». «В 2022 году жители ХМАО более активно интересовались инвестициями в недвижимость Дубая, где относительно доступные цены и хорошие перспективы их роста. Недвижимостью в других странах интересовались около 5% югорчан, планирующих покупку недвижимости вне городов ХМАО», — прокомментировал журналисту агентства руководитель направления межрегиональных и международных сделок с недвижимостью федеральной компании «Этажи» Андрей Тютюнов. Ранее URA.RU рассказывало о выгодном способе взять ипотеку с господдержкой. Программа позволяет получить ставку от 6% годовых на квартиры в новостройках.