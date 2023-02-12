12 февраля 2023
11 февраля 2023
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Жители ХМАО стали активно скупать недвижимость в Дубае

© Служба новостей «URA.RU»
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Объезд Александра Высокинского по Верх-Исетскому району. Екатеринбург, недвижимость, жилой комплекс, новостройки, новые дома, многоквартирный дом
Югорчане стали инвестировать в зарубежную недвижимость Фото:

Жители ХМАО стали активно покупать жилье в Дубае. За прошлый год недвижимостью за рубежом интересовалось около 5% югорчан, которые планировали переезд из региона. Об этом URA.RU рассказали аналитики компании «Этажи».

«В 2022 году жители ХМАО более активно интересовались инвестициями в недвижимость Дубая, где относительно доступные цены и хорошие перспективы их роста. Недвижимостью в других странах интересовались около 5% югорчан, планирующих покупку недвижимости вне городов ХМАО», — прокомментировал журналисту агентства руководитель направления межрегиональных и международных сделок с недвижимостью федеральной компании «Этажи» Андрей Тютюнов.

Ранее URA.RU рассказывало о выгодном способе взять ипотеку с господдержкой. Программа позволяет получить ставку от 6% годовых на квартиры в новостройках.

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Жители ХМАО стали активно покупать жилье в Дубае. За прошлый год недвижимостью за рубежом интересовалось около 5% югорчан, которые планировали переезд из региона. Об этом URA.RU рассказали аналитики компании «Этажи». «В 2022 году жители ХМАО более активно интересовались инвестициями в недвижимость Дубая, где относительно доступные цены и хорошие перспективы их роста. Недвижимостью в других странах интересовались около 5% югорчан, планирующих покупку недвижимости вне городов ХМАО», — прокомментировал журналисту агентства руководитель направления межрегиональных и международных сделок с недвижимостью федеральной компании «Этажи» Андрей Тютюнов. Ранее URA.RU рассказывало о выгодном способе взять ипотеку с господдержкой. Программа позволяет получить ставку от 6% годовых на квартиры в новостройках.
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© Служба новостей «URA.RU»
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