Клинический психолог рассказала о плюсах секса по расписанию

Клинический психолог: секс по расписанию повысит удовлетворенность жизнью

13 февраля 2023 в 22:58 Размер текста - 17 +

Секс по расписанию позволяет создать отличные отношения Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Секс два раза в неделю помогает создать крепкие отношения и добиться удовлетворенности жизнью. Об этом рассказала клинический психолог Бритни Блэйр. «Клинические исследования показывают, что секс два раза в неделю коррелирует с самыми лучшими отношениями и удовлетворенностью жизнью», — передает слова Блэйр британская газета Daily Mail . Она добавила, что планирование эротической связи со своим партнером показывает, что супруги уделяют этому аспекту отношений особенное внимание. Этот факт поможет создать влюбленным сексуальное предвкушение и улучшить удовлетворенность отношениями. Ранее сексолог Аннабель Найт назвала идеальное время продолжительности секса. Во многих случаях все индивидуально, главное ставить на первое место удовлетворенность процессом.

Секс два раза в неделю помогает создать крепкие отношения и добиться удовлетворенности жизнью. Об этом рассказала клинический психолог Бритни Блэйр. «Клинические исследования показывают, что секс два раза в неделю коррелирует с самыми лучшими отношениями и удовлетворенностью жизнью», — передает слова Блэйр британская газета Daily Mail. Она добавила, что планирование эротической связи со своим партнером показывает, что супруги уделяют этому аспекту отношений особенное внимание. Этот факт поможет создать влюбленным сексуальное предвкушение и улучшить удовлетворенность отношениями. Ранее сексолог Аннабель Найт назвала идеальное время продолжительности секса. Во многих случаях все индивидуально, главное ставить на первое место удовлетворенность процессом.