ЧОП уличил Росгвардию ХМАО в незаконном давлении на их фирму

14 февраля 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Судебные издержки будет оплачивать Росгвардия Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Частная охранная организация (ЧОО) «Илир» обвинила Росгвардию ХМАО в незаконном давлении на их компанию, что, в итоге, помогло заказчику разорвать с ними контракт на 56 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщил руководитель ЧОО «Илир» Евгений Мальчиков. Также он отправил URA.RU копии судебных решений, доказывающие незаконность проводимых внеплановых проверок со стороны Росгвардии. «Мы выиграли контракт на охрану СурГу стоимостью 56 миллиона рублей. При заключении которого нам дали понять, что работать вуз с нами не намерен. Уже через неделю они приняли необоснованное решение о расторжение контракта в одностороннем порядке. Мы его оспорили. А потом начался прессинг со стороны Росгвардии. Начались внеплановые проверки. Мы заявили визитерам, что они незаконны, и отказались предоставить документы без законных на то оснований. Но между тем вуз оштрафовал нас за это. А после данные события стали основанием уже второго решения о расторжении контракта. Обратившись в суд, мы доказали, что проверки Росгвардии были незаконны», — сообщил Мальчиков. Сейчас Мальчиков намерен оспорить решение СурГу о расторжении контракта. Узнать мнение представителей вуза на момент публикации не удалось. В адрес пресс-службы университета направлен официальный запрос. В Росгвардии ХМАО воздержались от комментария. Ранее URA.RU сообщало, что охрана СурГу судится с вузом из-за контракта в 56 миллиона рублей. Университет в одностороннем порядке принял решении о разрыве партнерских отношений с ЧОО «Илир». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Частная охранная организация (ЧОО) «Илир» обвинила Росгвардию ХМАО в незаконном давлении на их компанию, что, в итоге, помогло заказчику разорвать с ними контракт на 56 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщил руководитель ЧОО «Илир» Евгений Мальчиков. Также он отправил URA.RU копии судебных решений, доказывающие незаконность проводимых внеплановых проверок со стороны Росгвардии. «Мы выиграли контракт на охрану СурГу стоимостью 56 миллиона рублей. При заключении которого нам дали понять, что работать вуз с нами не намерен. Уже через неделю они приняли необоснованное решение о расторжение контракта в одностороннем порядке. Мы его оспорили. А потом начался прессинг со стороны Росгвардии. Начались внеплановые проверки. Мы заявили визитерам, что они незаконны, и отказались предоставить документы без законных на то оснований. Но между тем вуз оштрафовал нас за это. А после данные события стали основанием уже второго решения о расторжении контракта. Обратившись в суд, мы доказали, что проверки Росгвардии были незаконны», — сообщил Мальчиков. Сейчас Мальчиков намерен оспорить решение СурГу о расторжении контракта. Узнать мнение представителей вуза на момент публикации не удалось. В адрес пресс-службы университета направлен официальный запрос. В Росгвардии ХМАО воздержались от комментария. Ранее URA.RU сообщало, что охрана СурГу судится с вузом из-за контракта в 56 миллиона рублей. Университет в одностороннем порядке принял решении о разрыве партнерских отношений с ЧОО «Илир».