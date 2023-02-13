Челябинский депутат-фронтовик показал фото с разработчиком «Сармата»

Олег Колесников отметил заслуги генконструктора ГРЦ Макеева Владимира Дегтяря в разработке ракетной техники Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский депутат-фронтовик Олег Колесников поделился фотографией с генеральным конструктором ГРЦ имени Макеева Владимиром Дегтярем, который на днях стал лауреатом Демидовской премии. Снимок парламентарий опубликовал в соцсетях.

«Академик Владимир Дегтярь, генеральный директор и генкоструктор ГРЦ имени Макеева (Миасс) стал лауреатом научной Демидовской премии. Эта награда стала признанием выдающегося вклада Владимира Григорьевича в создании ракетной техники. Сегодня коллектив, который он возглавляет вот уже на протяжении 25 лет, является одним из ведущих разработчиков знаменитого „Сармата“», — написал Олег Колесников в своем telegram-канале.

По словам Колесникова, он виделся с Владимиром Дегтярем в июле 2022 года на празднике в честь дня ВМФ. Тогда была сделана совместная фотография, которой депутат поделился в соцсетях. Со данным Колесникова, деньги от премии Дегтярь решил перечислить в фонд поддержки военнослужащих.

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников одним из первых написал заявления о призыве в Вооруженные Силы Российской Федерации осенью 2022 года. Сейчас он служит в БАРС «Каскад», участвующем в спецоперации.