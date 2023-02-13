13 февраля 2023

Челябинский депутат-фронтовик показал фото с разработчиком «Сармата»

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Олег Колесников, интервью. Челябинск, колесников олег, каскад, стоик
Олег Колесников отметил заслуги генконструктора ГРЦ Макеева Владимира Дегтяря в разработке ракетной техники Фото:

Челябинский депутат-фронтовик Олег Колесников поделился фотографией с генеральным конструктором ГРЦ имени Макеева Владимиром Дегтярем, который на днях стал лауреатом Демидовской премии. Снимок парламентарий опубликовал в соцсетях.

«Академик Владимир Дегтярь, генеральный директор и генкоструктор ГРЦ имени Макеева (Миасс) стал лауреатом научной Демидовской премии. Эта награда стала признанием выдающегося вклада Владимира Григорьевича в создании ракетной техники. Сегодня коллектив, который он возглавляет вот уже на протяжении 25 лет, является одним из ведущих разработчиков знаменитого „Сармата“», — написал Олег Колесников в своем telegram-канале.

По словам Колесникова, он виделся с Владимиром Дегтярем в июле 2022 года на празднике в честь дня ВМФ. Тогда была сделана совместная фотография, которой депутат поделился в соцсетях. Со данным Колесникова, деньги от премии Дегтярь решил перечислить в фонд поддержки военнослужащих.

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников одним из первых написал заявления о призыве в Вооруженные Силы Российской Федерации осенью 2022 года. Сейчас он служит в БАРС «Каскад», участвующем в спецоперации.

Генеральный конструктор ГРЦ имени Макеева Владимир Дегтярь и депутат Олег Колесников

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Челябинский депутат-фронтовик Олег Колесников поделился фотографией с генеральным конструктором ГРЦ имени Макеева Владимиром Дегтярем, который на днях стал лауреатом Демидовской премии. Снимок парламентарий опубликовал в соцсетях. «Академик Владимир Дегтярь, генеральный директор и генкоструктор ГРЦ имени Макеева (Миасс) стал лауреатом научной Демидовской премии. Эта награда стала признанием выдающегося вклада Владимира Григорьевича в создании ракетной техники. Сегодня коллектив, который он возглавляет вот уже на протяжении 25 лет, является одним из ведущих разработчиков знаменитого „Сармата“», — написал Олег Колесников в своем telegram-канале. По словам Колесникова, он виделся с Владимиром Дегтярем в июле 2022 года на празднике в честь дня ВМФ. Тогда была сделана совместная фотография, которой депутат поделился в соцсетях. Со данным Колесникова, деньги от премии Дегтярь решил перечислить в фонд поддержки военнослужащих. Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников одним из первых написал заявления о призыве в Вооруженные Силы Российской Федерации осенью 2022 года. Сейчас он служит в БАРС «Каскад», участвующем в спецоперации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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