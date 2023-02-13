Челябинский бизнесмен собирает деньги на покупку автомобиля для фронта

Предприниматель планирует купить бойцам «УАЗ» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бизнесмен из Нагайбакского района Челябинской области Алексей Кинзин объявил сбор средств на покупку автомобиля для фронта. Часть денег он вложил сам.

«Хочу подарить ребятам, которые участвуют в СВО, новый автомобиль „УАЗ“. Поэтому возьму на себя смелость объявить акцию „Автомобиль для фронта“. Цена вопроса примерно 1,35 млн рублей, 350 тысяч уже есть (мои средства)», — написал Алексей Кинзин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он пояснил, что хочет помощь бойцам как гражданин РФ. По словам Кинзина, на фронте находятся многие его знакомые и родственники.

Ранее волонтеры из Копейска приобрели грузовой автомобиль для доставки бронежилетов на фронт. По их словам, так проще отправлять посылки на передовую.