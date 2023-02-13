13 февраля 2023

Челябинский бизнесмен собирает деньги на покупку автомобиля для фронта

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Челябинской области, лесная дорога, уаз буханка, осень, поселок виляй
Предприниматель планирует купить бойцам «УАЗ» Фото:

Бизнесмен из Нагайбакского района Челябинской области Алексей Кинзин объявил сбор средств на покупку автомобиля для фронта. Часть денег он вложил сам.

«Хочу подарить ребятам, которые участвуют в СВО, новый автомобиль „УАЗ“. Поэтому возьму на себя смелость объявить акцию „Автомобиль для фронта“. Цена вопроса примерно 1,35 млн рублей, 350 тысяч уже есть (мои средства)», — написал Алексей Кинзин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он пояснил, что хочет помощь бойцам как гражданин РФ. По словам Кинзина, на фронте находятся многие его знакомые и родственники.

Ранее волонтеры из Копейска приобрели грузовой автомобиль для доставки бронежилетов на фронт. По их словам, так проще отправлять посылки на передовую.

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Бизнесмен из Нагайбакского района Челябинской области Алексей Кинзин объявил сбор средств на покупку автомобиля для фронта. Часть денег он вложил сам. «Хочу подарить ребятам, которые участвуют в СВО, новый автомобиль „УАЗ“. Поэтому возьму на себя смелость объявить акцию „Автомобиль для фронта“. Цена вопроса примерно 1,35 млн рублей, 350 тысяч уже есть (мои средства)», — написал Алексей Кинзин на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что хочет помощь бойцам как гражданин РФ. По словам Кинзина, на фронте находятся многие его знакомые и родственники. Ранее волонтеры из Копейска приобрели грузовой автомобиль для доставки бронежилетов на фронт. По их словам, так проще отправлять посылки на передовую.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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