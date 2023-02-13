Мэр из ЯНАО доложил о запуске российского молодежного движения во всех школах района

Мэр из ЯНАО доложил о запуске всероссийского «Движения первых» во всех школах района

Движение поможет детям развиваться в различных сферах и выбрать свое направление Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Шурышкарском районе (ЯНАО) открылись первичные отделения всероссийского движения детей и молодежи «Движение первых». Об этом на своей странице в telegram-канале сообщил глава района Олег Попов.

«Первичные организации „Движения первых“ открылись во всех школах нашего района. Из двенадцати направлений работы движения, среди которых наука, культура, спорт, медиа и другие интересные сферы, школьники могут выбрать свое», — говорится в публикации.

По распоряжению президента России Владимира Путина в июле прошлого года было организовано движение детей и молодежи, которое сейчас набирает обороты. Попов отметил, что многие сравнивают организацию с пионерией и выразил надежду, что ребята смогут перенять лучшие ее традиции и воплотить их в современности.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске прошло торжественное открытие первичного отделения российского движения детей и молодежи «Движение первых». Новое пространство для юных талантов округа будет находиться в технопарке «Кванториум».