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Мэр из ЯНАО доложил о запуске российского молодежного движения во всех школах района

Мэр из ЯНАО доложил о запуске всероссийского «Движения первых» во всех школах района
© Служба новостей «URA.RU»
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Первый съезд Российского движения детей и молодежи. Москва, дети, студенты, молодежь, учащиеся, движение первых
Движение поможет детям развиваться в различных сферах и выбрать свое направление Фото:

В Шурышкарском районе (ЯНАО) открылись первичные отделения всероссийского движения детей и молодежи «Движение первых». Об этом на своей странице в telegram-канале сообщил глава района Олег Попов.

«Первичные организации „Движения первых“ открылись во всех школах нашего района. Из двенадцати направлений работы движения, среди которых наука, культура, спорт, медиа и другие интересные сферы, школьники могут выбрать свое», — говорится в публикации.

По распоряжению президента России Владимира Путина в июле прошлого года было организовано движение детей и молодежи, которое сейчас набирает обороты. Попов отметил, что многие сравнивают организацию с пионерией и выразил надежду, что ребята смогут перенять лучшие ее традиции и воплотить их в современности.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске прошло торжественное открытие первичного отделения российского движения детей и молодежи «Движение первых». Новое пространство для юных талантов округа будет находиться в технопарке «Кванториум».

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В Шурышкарском районе (ЯНАО) открылись первичные отделения всероссийского движения детей и молодежи «Движение первых». Об этом на своей странице в telegram-канале сообщил глава района Олег Попов. «Первичные организации „Движения первых“ открылись во всех школах нашего района. Из двенадцати направлений работы движения, среди которых наука, культура, спорт, медиа и другие интересные сферы, школьники могут выбрать свое», — говорится в публикации. По распоряжению президента России Владимира Путина в июле прошлого года было организовано движение детей и молодежи, которое сейчас набирает обороты. Попов отметил, что многие сравнивают организацию с пионерией и выразил надежду, что ребята смогут перенять лучшие ее традиции и воплотить их в современности. Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске прошло торжественное открытие первичного отделения российского движения детей и молодежи «Движение первых». Новое пространство для юных талантов округа будет находиться в технопарке «Кванториум».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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