Мэр из ЯНАО доложил о запуске российского молодежного движения во всех школах района

В Шурышкарском районе (ЯНАО) открылись первичные отделения всероссийского движения детей и молодежи «Движение первых». Об этом на своей странице в telegram-канале сообщил глава района Олег Попов.
«Первичные организации „Движения первых“ открылись во всех школах нашего района. Из двенадцати направлений работы движения, среди которых наука, культура, спорт, медиа и другие интересные сферы, школьники могут выбрать свое», — говорится в публикации.
По распоряжению президента России Владимира Путина в июле прошлого года было организовано движение детей и молодежи, которое сейчас набирает обороты. Попов отметил, что многие сравнивают организацию с пионерией и выразил надежду, что ребята смогут перенять лучшие ее традиции и воплотить их в современности.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске прошло торжественное открытие первичного отделения российского движения детей и молодежи «Движение первых». Новое пространство для юных талантов округа будет находиться в технопарке «Кванториум».
О важных для каждого ямальца событиях — в Telegram-канале «Округ белых ночей». Подпишитесь, жмите на ссылку.