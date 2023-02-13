Олимпийскому чемпиону Костомарову ампутировали кисти рук

Роману Костомарову ампутировали кисти рук
Олимпийскому чемпиону, фигуристу Роману Костомарову ампутировали кисти рук. Об этом сообщил источник в медицинских кругах.
«Роману Костомарову провели вторую операцию. Ампутировали обе кисти рук», — передает слова источника издание «Комсомольская Правда».
Ранее URA.RU сообщало, что Костомарову 7 февраля провели операцию по ампутации стопы на левой ноге. Это было сделано с целью устранения некроза и для прекращения отмирания клеток. Также агентство рассказывало, что олимпийский чемпион попал в реанимацию 10 января с пневмонией.
Только о важных и ключевых событиях России и мира пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.