13 февраля 2023

Олимпийскому чемпиону Костомарову ампутировали кисти рук

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Роману Костомарову ампутировали кисти рук Фото:

Олимпийскому чемпиону, фигуристу Роману Костомарову ампутировали кисти рук. Об этом сообщил источник в медицинских кругах.

«Роману Костомарову провели вторую операцию. Ампутировали обе кисти рук», — передает слова источника издание «Комсомольская Правда».

Ранее URA.RU сообщало, что Костомарову 7 февраля провели операцию по ампутации стопы на левой ноге. Это было сделано с целью устранения некроза и для прекращения отмирания клеток. Также агентство рассказывало, что олимпийский чемпион попал в реанимацию 10 января с пневмонией.

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Олимпийскому чемпиону, фигуристу Роману Костомарову ампутировали кисти рук. Об этом сообщил источник в медицинских кругах. «Роману Костомарову провели вторую операцию. Ампутировали обе кисти рук», — передает слова источника издание «Комсомольская Правда». Ранее URA.RU сообщало, что Костомарову 7 февраля провели операцию по ампутации стопы на левой ноге. Это было сделано с целью устранения некроза и для прекращения отмирания клеток. Также агентство рассказывало, что олимпийский чемпион попал в реанимацию 10 января с пневмонией.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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