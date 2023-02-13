The New York Times: Украина готовится к сдаче Бахмута

14 февраля 2023 в 02:02 Размер текста - 17 +

Российские войска окружили Бахмут с трех сторон, считают в издании The New York Times Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские войска готовятся сдать Бахмут (Артемовск). Об этом косвенно говорит запрет на въезд в город для гражданских лиц со стороны Украины, который был введен 13 февраля. Об этом заявили в американской прессе. «Запрет на въезд в Бахмут может быть предпосылкой для вывода украинских войск. Хотя украинские военные настаивают, что сохраняют контроль над городом, возможно они вывозят раненых», — пишет газета The New York Times. Отмечается, что решение закрыть доступ к городу свидетельствует о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут более обеспечить безопасность даже тех районов города, которые совсем недавно считались безопасными. В статье предполагается, что российские войска окружили Бахмут с трех сторон. Издание приводит слова украинского военного командира Сергея Череватого, который рассказывает об опасных уличных боях. Ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин говорил, что взятие российскими войсками поселка Красная Гора открывает прямую возможность для освобождения Бахмута. Город находится на подконтрольной Киеву части ДНР к северу Горловки и важен как транспортный узел.

Украинские войска готовятся сдать Бахмут (Артемовск). Об этом косвенно говорит запрет на въезд в город для гражданских лиц со стороны Украины, который был введен 13 февраля. Об этом заявили в американской прессе. «Запрет на въезд в Бахмут может быть предпосылкой для вывода украинских войск. Хотя украинские военные настаивают, что сохраняют контроль над городом, возможно они вывозят раненых», — пишет газета The New York Times. Отмечается, что решение закрыть доступ к городу свидетельствует о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут более обеспечить безопасность даже тех районов города, которые совсем недавно считались безопасными. В статье предполагается, что российские войска окружили Бахмут с трех сторон. Издание приводит слова украинского военного командира Сергея Череватого, который рассказывает об опасных уличных боях. Ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин говорил, что взятие российскими войсками поселка Красная Гора открывает прямую возможность для освобождения Бахмута. Город находится на подконтрольной Киеву части ДНР к северу Горловки и важен как транспортный узел.