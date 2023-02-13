«Коммерсант»: Telegram заполнили боты с фейковыми предсказаниями Жириновского

14 февраля 2023 в 10:01 Размер текста - 17 +

Жириновский не вел секретного дневника Фото: Владимир Андреев © URA.RU Предсказания покойного основателя ЛДПР Владимира Жириновского, которые сейчас появляются в telegram-каналах — фейки. Об этом сообщила депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — патриоты — За правду» Яна Лантратова. «Говорится, что он хранил в сейфе специальный дневник, куда записывал свои прогнозы, которые теперь сбываются. Интересно, что эти сообщения актуализируют под повестку. Например, сейчас, одна из самых обсуждаемых новостей — землетрясения в Турции и Сирии», — сказала депутат в беседе с газетой « Коммерсант ».



В распространяемых ботами сообщениях говорится о спецоперации на Украине, начале мобилизации. Но вместо окончания предсказания пользователь видит предложение подписаться на закрытые каналы об СВО и ЧВК «Вагнер». Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев также высказался о том, что неоднократно встречал в соцсетях так называемые «предсказания Владимира Жириновского», однако, считает появление таких постов одним из основных направлений в агитации ЛДПР на региональных выборах 2022 года. В пресс-службе ЛДПР заявили, что сам Жириновский никогда не использовал термин «пророчество», все его высказывания о будущем основаны на знаниях и жизненном опыте. «Никакого дневника с пророчествами, конечно же, нет, все свои заявления о видении ситуации Жириновский делал публично и никогда не скрывал», — сообщили в пресс-службе партии. Основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года в Москве после продолжительной болезни. Политик, в частности, был известен тем, что его высказывания о будущем России, спецоперации на Украине и важных геополитических мировых событиях часто сбывались. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Предсказания покойного основателя ЛДПР Владимира Жириновского, которые сейчас появляются в telegram-каналах — фейки. Об этом сообщила депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — патриоты — За правду» Яна Лантратова. «Говорится, что он хранил в сейфе специальный дневник, куда записывал свои прогнозы, которые теперь сбываются. Интересно, что эти сообщения актуализируют под повестку. Например, сейчас, одна из самых обсуждаемых новостей — землетрясения в Турции и Сирии», — сказала депутат в беседе с газетой «Коммерсант». В распространяемых ботами сообщениях говорится о спецоперации на Украине, начале мобилизации. Но вместо окончания предсказания пользователь видит предложение подписаться на закрытые каналы об СВО и ЧВК «Вагнер». Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев также высказался о том, что неоднократно встречал в соцсетях так называемые «предсказания Владимира Жириновского», однако, считает появление таких постов одним из основных направлений в агитации ЛДПР на региональных выборах 2022 года. В пресс-службе ЛДПР заявили, что сам Жириновский никогда не использовал термин «пророчество», все его высказывания о будущем основаны на знаниях и жизненном опыте. «Никакого дневника с пророчествами, конечно же, нет, все свои заявления о видении ситуации Жириновский делал публично и никогда не скрывал», — сообщили в пресс-службе партии. Основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года в Москве после продолжительной болезни. Политик, в частности, был известен тем, что его высказывания о будущем России, спецоперации на Украине и важных геополитических мировых событиях часто сбывались.