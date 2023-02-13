В Перми переселенцы из Херсона получили сертификаты на десятки миллионов рублей

14 февраля 2023 в 10:10 Размер текста - 17 +

Переселенцы купили уже шесть квартир в Пермском крае Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины Жители Херсона и Херсонской области, вынужденные переехать в Пермский край, получили жилищные сертификаты на 81,7 млн рублей. Такие данные содержатся в презентации замглавы минстроя Прикамья Фаины Минх, представленные в заксобрании региона. «На 13 февраля рассмотрено 41 заявление. Выдано 24 сертификата на 81,7 млн рублей. Реализовано 6 сертификатов на 19 млн рублей», — говорится в документе. Ранее сообщалось, что переселенцы могут бесплатно получить в регионе строящееся или готовое жилье. Размер стоимости сертификатов рассчитывается исходя из стоимости квадратного метра жилья. Для одинокого человека норматив составляет 33 квадратных метра, 42 квадратных метра для семьи из двух человек и по 18 квадратных метров на каждого члена семьи из трех человек и более. Кроме жилья, по линии минсоцразвития переселенцы могут получить единовременную выплату в 100 тысяч рублей.

Жители Херсона и Херсонской области, вынужденные переехать в Пермский край, получили жилищные сертификаты на 81,7 млн рублей. Такие данные содержатся в презентации замглавы минстроя Прикамья Фаины Минх, представленные в заксобрании региона. «На 13 февраля рассмотрено 41 заявление. Выдано 24 сертификата на 81,7 млн рублей. Реализовано 6 сертификатов на 19 млн рублей», — говорится в документе. Ранее сообщалось, что переселенцы могут бесплатно получить в регионе строящееся или готовое жилье. Размер стоимости сертификатов рассчитывается исходя из стоимости квадратного метра жилья. Для одинокого человека норматив составляет 33 квадратных метра, 42 квадратных метра для семьи из двух человек и по 18 квадратных метров на каждого члена семьи из трех человек и более. Кроме жилья, по линии минсоцразвития переселенцы могут получить единовременную выплату в 100 тысяч рублей.