21 ноября 2022

Власти объяснили переселенцам из Херсона, как получить жилье в Пермском крае

Власти Пермского края готовы обеспечить переселенцев из Херсона жильем
© Служба новостей «URA.RU»
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Граждане Херсона и Херсонской области получат сертификаты на приобретение жилья в Пермском крае Фото:
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Переселенцы из Херсона и Херсонской области, вынужденно переехавшие в Пермский край, могут бесплатно получить в регионе строящееся или готовое жилье. Порядок получения выплат на приобретение жилья прописан в постановлении правительства Прикамья. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Социальная выплата предоставляется гражданам, вынужденно покинувшим место постоянного проживания в г. Херсоне или части Херсонской области и прибывшим в массовом порядке на территорию Пермского края на постоянное место жительства […]. Для приобретения жилого помещения (помещений) на первичном или вторичном рынках жилья на территории Пермского края у физических или юридических лиц (одного или нескольких)», — говорится в постановлении.

Размер указанной выплаты рассчитывается, исходя из стоимости 1 квадратного метра жилья (определяется Министерством строительства и ЖКХ РФ и составляет 83,4 тысячи рублей) и норматива обеспечения жилплощадью. Так, норматив обеспечения жильем одиноко проживающих граждан составляет 33 квадратных метра, 42 квадратных метра для семьи из двух человек и по 18 квадратных метров на каждого члена семьи, состоящей из трех человек и более. Таким образом, семья, состоящая из трех человек, сможет рассчитывать на выплату в размере 4 503 600 рублей.

Для предоставления выплаты беженцы должны обратиться в территориальные органы министерства социального развития Прикамья, предоставив заявление и соответствующие документы. URA.RU рассказывало, что переселенцы из Херсона смогут реализовать жилищные сертификаты от правительства РФ, в том числе, на территории Пермского края. В пресс-службе регионального министерства строительства заявляли, что готовы индивидуально прорабатывать этот вопрос с застройщиками.

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Переселенцы из Херсона и Херсонской области, вынужденно переехавшие в Пермский край, могут бесплатно получить в регионе строящееся или готовое жилье. Порядок получения выплат на приобретение жилья прописан в постановлении правительства Прикамья. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. «Социальная выплата предоставляется гражданам, вынужденно покинувшим место постоянного проживания в г. Херсоне или части Херсонской области и прибывшим в массовом порядке на территорию Пермского края на постоянное место жительства […]. Для приобретения жилого помещения (помещений) на первичном или вторичном рынках жилья на территории Пермского края у физических или юридических лиц (одного или нескольких)», — говорится в постановлении. Размер указанной выплаты рассчитывается, исходя из стоимости 1 квадратного метра жилья (определяется Министерством строительства и ЖКХ РФ и составляет 83,4 тысячи рублей) и норматива обеспечения жилплощадью. Так, норматив обеспечения жильем одиноко проживающих граждан составляет 33 квадратных метра, 42 квадратных метра для семьи из двух человек и по 18 квадратных метров на каждого члена семьи, состоящей из трех человек и более. Таким образом, семья, состоящая из трех человек, сможет рассчитывать на выплату в размере 4 503 600 рублей. Для предоставления выплаты беженцы должны обратиться в территориальные органы министерства социального развития Прикамья, предоставив заявление и соответствующие документы. URA.RU рассказывало, что переселенцы из Херсона смогут реализовать жилищные сертификаты от правительства РФ, в том числе, на территории Пермского края. В пресс-службе регионального министерства строительства заявляли, что готовы индивидуально прорабатывать этот вопрос с застройщиками.
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© Служба новостей «URA.RU»
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