Куйвашев подал Москве сигнал о снижении тарифов в Свердловской области

Евгений Куйвашев лично включился в ситуацию с растущими тарифами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев, сделавший 13 февраля заявление о защите жителей региона от резкого повышения тарифов на электричество, послал аппаратный сигнал Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Как стало известно URA.RU, тема подскочивших цен находится на контроле Куйвашева еще с середины января, тогда же он заручился поддержкой премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Ситуация с тарифами в Свердловской области начала стремительно меняться осенью 2022-го. Сначала центральный аппарат ФАС решил уравнять в цене дневной и ночной тарифы. А затем потребовал отменить действовавшую с 1995 года «скидку выходного дня» — Средний Урал оставался единственным в России регионом, где в праздники и выходные расход энергии считался по ночному тарифу. Главный аргумент ФАС — областные нормы не вписывались в новое федеральное законодательство.

По данным URA.RU, тогда же, в 2022-м, свердловские власти попросили ФАС сделать переход на одноставочный тариф (без деления «день/ночь») поэтапным, в течение двух-трех лет, объясняя, что иначе подорожание станет для потребителей слишком резким. Антимонопольщики к доводам не прислушались. В результате уже в начале 2023-го свердловчане начали получать платежки с аномально высокими суммами — местами дороже на 35%.

Осложняет ситуацию принципиальная позиция ФАС и по другому вопросу. Ведомство много лет удерживает для Свердловской области самую высокую в России индикативную цену — стоимость, по которой поставщики закупают электричество у компаний-генераторов (чем она ниже, тем ниже итоговый ценник для потребителей). Привлеченные командой Куйвашева аналитики пришли к выводу, что на Среднем Урале индикативная цена должна быть значительно ниже. Эти выводы, а также просьба о поэтапном переходе на одноставочный тариф, вошли в пакет предложений, которые областные власти направили в ФАС.

Пытаясь ускорить изменения, в январе Куйвашев отправил запрос на имя премьер-министра Мишустина с просьбой посодействовать. По информации URA.RU, в аппарате правительства РФ отреагировали довольно быстро и направили документы в ФАС. Реакции от антимонопольщиков нет до сих пор.

Не дождавшись ответа, 13 февраля свердловский департамент информполитики разослал по СМИ сообщение, что губернатор обратился «к федеральным властям с предложениями по снижению тарифов». В политтусовке трактуют, что этим заявлением Куйвашев подал сигналы ФАС (о том, что выводит тему в публичную плоскость) и свердловчанам (о том, что взлетевшие тарифы еще могут быть скорректированы).

В пресс-службе ФАС России пока не ответили на запрос URA.RU. Ответ будет опубликован, как только поступит.