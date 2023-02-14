Алексей Нечаев призвал не замалчивать проблемы военных в зоне СВО

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев призвал не замалчивать проблемы военных в зоне СВО

14 февраля 2023 в 12:50 Размер текста - 17 +

Лидера партии «Новые люди» Алексея Нечаева беспокоит поток жалоб от военнослужащих Фото: Игорь Смердов/пресс-служба партии «Новые люди» Правительство РФ дало отрицательный отзыв на законопроект партии «Новые люди» о введении должности военного уполномоченного. Об этом сообщил на днях лидер партии Алексей Нечаев. По его мнению, поток жалоб от военнослужащих на качество подготовки и условия службы в зоне спецоперации на Украине только нарастает, счет идет на тысячи, и замалчивание проблем лишь усугубит сложившуюся ситуацию. «Говорят, что права мобилизованных уже защищает целая межведомственная рабочая группа. Только почему-то ребята из окопов записывают обращения не к рабочей группе, а к министру обороны и к президенту. Они пишут о конкретных проблемах с поставками снаряжения, выплатами, с тем, как их обучают. Все их надо решать, и решать быстро. А не рассказывать парням на передовой, как у них все хорошо», — написал Нечаев в своем Телеграм-канале . Инициативу о введении в России должности уполномоченного по защите прав военнообязанных и военнослужащих депутаты фракции «Новые люди» Владислав Даванков и Сардана Авксентьева во главе с Алексеем Нечаевым внесли в Госдуму 12 октября 2022 года. Поводом стали поступившие в партию сотни жалоб и обращений от граждан по поводу нарушений при проведении частичной мобилизации. Новость по теме «Новые люди» готовят изменения трудового кодекса в интересах женщин Федерального военного уполномоченного «Новые люди» предложили назначать указом президента РФ сроком на пять лет с правом занимать должность не более двух сроков. Власти регионов также могут назначать своих омбудсменов. Ими, по мнению «Новых людей», могли бы стать люди не моложе 30 лет с безупречной репутацией, высшим образованием и правозащитным опытом. Как считает Алексей Нечаев, пока права военнослужащих защищают всем миром, за них не отвечает никто. А значит, тревожных сигналов будет только больше. «В каждую воинскую часть Шойгу не сможет приехать при всем желании», — говорит политик. «Новые люди» продолжат настаивать на выстраивании системной работы с обращениями граждан, в первую очередь бойцов и их семей, связанных с решением проблем мобилизованных. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Правительство РФ дало отрицательный отзыв на законопроект партии «Новые люди» о введении должности военного уполномоченного. Об этом сообщил на днях лидер партии Алексей Нечаев. По его мнению, поток жалоб от военнослужащих на качество подготовки и условия службы в зоне спецоперации на Украине только нарастает, счет идет на тысячи, и замалчивание проблем лишь усугубит сложившуюся ситуацию. «Говорят, что права мобилизованных уже защищает целая межведомственная рабочая группа. Только почему-то ребята из окопов записывают обращения не к рабочей группе, а к министру обороны и к президенту. Они пишут о конкретных проблемах с поставками снаряжения, выплатами, с тем, как их обучают. Все их надо решать, и решать быстро. А не рассказывать парням на передовой, как у них все хорошо», — написал Нечаев в своем Телеграм-канале. Инициативу о введении в России должности уполномоченного по защите прав военнообязанных и военнослужащих депутаты фракции «Новые люди» Владислав Даванков и Сардана Авксентьева во главе с Алексеем Нечаевым внесли в Госдуму 12 октября 2022 года. Поводом стали поступившие в партию сотни жалоб и обращений от граждан по поводу нарушений при проведении частичной мобилизации. Федерального военного уполномоченного «Новые люди» предложили назначать указом президента РФ сроком на пять лет с правом занимать должность не более двух сроков. Власти регионов также могут назначать своих омбудсменов. Ими, по мнению «Новых людей», могли бы стать люди не моложе 30 лет с безупречной репутацией, высшим образованием и правозащитным опытом. Как считает Алексей Нечаев, пока права военнослужащих защищают всем миром, за них не отвечает никто. А значит, тревожных сигналов будет только больше. «В каждую воинскую часть Шойгу не сможет приехать при всем желании», — говорит политик. «Новые люди» продолжат настаивать на выстраивании системной работы с обращениями граждан, в первую очередь бойцов и их семей, связанных с решением проблем мобилизованных.