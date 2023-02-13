«Матч ТВ»: первую ампутацию на руке Костомарова провели на прошлой неделе

14 февраля 2023 в 13:15 Размер текста - 17 +

Роман Костомаров стал олимпийским чемпионом в 2006 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Первую ампутацию на руке олимпийского чемпиона Романа Костомарова провели на прошлой неделе. Однако решение об ампутации второй кисти врачи решили отложить. «Первую ампутацию на руке у Костомарова провели еще на прошлой неделе. Врачи откладывали решение по ампутации второй кисти до начала этой недели», — рассказал собеседник «Матч ТВ».



Также известно, что Костомаров находится под наблюдением врачей. О его госпитализации стало известно в январе. Он попал в больницу с тяжелой пневмонией. Вследствие длительного нахождения на аппаратах насыщения крови кислородом и искусственного дыхания, у спортсмена нарушилось кровообращение и начался некроз. Врачи ампутировали фигуристу стопы. Отмирание тканей остановить не удалось — он лишился пальцев. Позднее стало известно, что Костомарову, по врачебному решению, ампутировали и кисти рук.



Костомаров выиграл золотую медаль на Олимпиаде 2006 года. Дважды фигурист выигрывал мировое первенство и трижды — чемпионат Европы.

Первую ампутацию на руке олимпийского чемпиона Романа Костомарова провели на прошлой неделе. Однако решение об ампутации второй кисти врачи решили отложить. «Первую ампутацию на руке у Костомарова провели еще на прошлой неделе. Врачи откладывали решение по ампутации второй кисти до начала этой недели», — рассказал собеседник «Матч ТВ». Также известно, что Костомаров находится под наблюдением врачей. О его госпитализации стало известно в январе. Он попал в больницу с тяжелой пневмонией. Вследствие длительного нахождения на аппаратах насыщения крови кислородом и искусственного дыхания, у спортсмена нарушилось кровообращение и начался некроз. Врачи ампутировали фигуристу стопы. Отмирание тканей остановить не удалось — он лишился пальцев. Позднее стало известно, что Костомарову, по врачебному решению, ампутировали и кисти рук. Костомаров выиграл золотую медаль на Олимпиаде 2006 года. Дважды фигурист выигрывал мировое первенство и трижды — чемпионат Европы.