13 февраля 2023
12 февраля 2023

«Матч ТВ»: первую ампутацию на руке Костомарова провели на прошлой неделе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ледовое шоу Ильи Авербуха. Екатеринбург, костомаров роман
Роман Костомаров стал олимпийским чемпионом в 2006 году Фото:

Первую ампутацию на руке олимпийского чемпиона Романа Костомарова провели на прошлой неделе. Однако решение об ампутации второй кисти врачи решили отложить.

«Первую ампутацию на руке у Костомарова провели еще на прошлой неделе. Врачи откладывали решение по ампутации второй кисти до начала этой недели», — рассказал собеседник «Матч ТВ».

Также известно, что Костомаров находится под наблюдением врачей. О его госпитализации стало известно в январе. Он попал в больницу с тяжелой пневмонией. Вследствие длительного нахождения на аппаратах насыщения крови кислородом и искусственного дыхания, у спортсмена нарушилось кровообращение и начался некроз. Врачи ампутировали фигуристу стопы. Отмирание тканей остановить не удалось — он лишился пальцев. Позднее стало известно, что Костомарову, по врачебному решению, ампутировали и кисти рук.

Костомаров выиграл золотую медаль на Олимпиаде 2006 года. Дважды фигурист выигрывал мировое первенство и трижды — чемпионат Европы.

О важных для каждого югорчанина событиях — в Telegram-канале «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Первую ампутацию на руке олимпийского чемпиона Романа Костомарова провели на прошлой неделе. Однако решение об ампутации второй кисти врачи решили отложить. «Первую ампутацию на руке у Костомарова провели еще на прошлой неделе. Врачи откладывали решение по ампутации второй кисти до начала этой недели», — рассказал собеседник «Матч ТВ». Также известно, что Костомаров находится под наблюдением врачей. О его госпитализации стало известно в январе. Он попал в больницу с тяжелой пневмонией. Вследствие длительного нахождения на аппаратах насыщения крови кислородом и искусственного дыхания, у спортсмена нарушилось кровообращение и начался некроз. Врачи ампутировали фигуристу стопы. Отмирание тканей остановить не удалось — он лишился пальцев. Позднее стало известно, что Костомарову, по врачебному решению, ампутировали и кисти рук. Костомаров выиграл золотую медаль на Олимпиаде 2006 года. Дважды фигурист выигрывал мировое первенство и трижды — чемпионат Европы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...