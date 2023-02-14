Мать Костомарова опровергла ампутацию кистей рук сына

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Мать Костомарова опровергла сообщения СМИ об ампутации кистей рук фигуриста Фото:

Мать олимпийского чемпиона по фигурному катанию Валентина Костомарова опровергла информацию об ампутации кистей рук у своего сына Романа. По ее словам, половина новостей, посвященных спортсмену, являются неправдой.

«Мать Романа Костомарова в беседе с нами опровергла сообщения СМИ об ампутации кистей рук у олимпийского чемпиона», — сообщает telegram-канал SHOT. Валентина Костомарова отказалась давать какую-либо новую информацию о состоянии сына, отметив, что «половина того, что сейчас пишут, — неправда». «Всему свое время», — заключила мать спортсмена.

Костомаров попал в больницу с тяжелой пневмонией. Вследствие длительного нахождения на аппаратах насыщения крови кислородом и искусственного дыхания у спортсмена нарушилось кровообращение и начался некроз. 7 февраля врачи провели операцию по ампутации стопы. В понедельник Костомарову ампутировали кисти рук, сообщал источник «Комсомольской правды» в медицинских кругах.

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Мать олимпийского чемпиона по фигурному катанию Валентина Костомарова опровергла информацию об ампутации кистей рук у своего сына Романа. По ее словам, половина новостей, посвященных спортсмену, являются неправдой. «Мать Романа Костомарова в беседе с нами опровергла сообщения СМИ об ампутации кистей рук у олимпийского чемпиона», — сообщает telegram-канал SHOT. Валентина Костомарова отказалась давать какую-либо новую информацию о состоянии сына, отметив, что «половина того, что сейчас пишут, — неправда». «Всему свое время», — заключила мать спортсмена. Костомаров попал в больницу с тяжелой пневмонией. Вследствие длительного нахождения на аппаратах насыщения крови кислородом и искусственного дыхания у спортсмена нарушилось кровообращение и начался некроз. 7 февраля врачи провели операцию по ампутации стопы. В понедельник Костомарову ампутировали кисти рук, сообщал источник «Комсомольской правды» в медицинских кругах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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