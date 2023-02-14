Кремль: укрепление ВСУ западными наемниками не изменит хода СВО

Кремль: укрепление ВСУ иностранными наемниками не изменит хода СВО

14 февраля 2023 в 14:48 Размер текста - 17 +

В Кремле ответили на усиление ВСУ западными наемниками Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Кремле убеждены, что укрепление Вооруженных сил Украины (ВСУ) иностранными наемниками не способно изменить хода спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о том, способно ли это изменить положение в зоне СВО. «То, что наши военные на передовой слышат иностранную речь, это не секрет. Это не события последних дней. Это давно происходит. Способно ли это изменить ход событий? Нет. Не способно. Это может только затянуть события и доставить больше бед народу Украины», — ответил Песков. The Washington Post сообщает, что США усиливают давление на Украину, требуя успехов на поле боя. Объясняется это приближающимся «поворотным моментом» в противостоянии. В свою очередь полковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил о прибытии в зону боевых действий пополнения иностранных наемников из Западной Европы и Польши.

В Кремле убеждены, что укрепление Вооруженных сил Украины (ВСУ) иностранными наемниками не способно изменить хода спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о том, способно ли это изменить положение в зоне СВО. «То, что наши военные на передовой слышат иностранную речь, это не секрет. Это не события последних дней. Это давно происходит. Способно ли это изменить ход событий? Нет. Не способно. Это может только затянуть события и доставить больше бед народу Украины», — ответил Песков. The Washington Post сообщает, что США усиливают давление на Украину, требуя успехов на поле боя. Объясняется это приближающимся «поворотным моментом» в противостоянии. В свою очередь полковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил о прибытии в зону боевых действий пополнения иностранных наемников из Западной Европы и Польши.