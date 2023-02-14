Ученый допустил возможность землетрясения в Курганской области

По словам ученого, сейсмическая активность в регионе маловероятна Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В западной части Курганской области теоретически могут произойти крайне слабые подвижки. Об этом URA.RU сообщила преподаватель института естественных наук КГУ, кандидат географических наук, доцент Викторовна Абросимова, отметив, что вероятность таких подвижек очень мала.

«Территория Курганской области расположена на Западно-Сибирской плите. Через область проходит прогиб земной коры, который отделяет нашу территорию от Урала. Теоретически могут быть крайне слабые подвижки в западной части региона, однако их вероятность чрезвычайно мала», — передали URA.RU слова Абросимовой представители пресс-службы Курганского государственного университета.

Ранее сообщалось, что на Урале самые сейсмоопасные зоны находятся в Свердловской, Челябинской областях и в Пермском крае. Там теоретически могут произойти землетрясения интенсивностью до шести-семи баллов, что может привести к появлению трещин в стенах. В начале февраля сообщалось, что после мощного землетрясения в Турции до Свердловской области дошли упругие волны. Их зафиксировала аппаратура, а люди эти волны не почувствовали.