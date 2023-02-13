Сейсмолог назвал три региона Урала, где ждут разрушительных землетрясений

Ученые считают самыми сейсмоопасными регионами Урала Свердловскую, Челябинскую области и Пермский край
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Обстрел Городской администрации. Донецк, разрушения, обстрел, последствия обстрела
Сильные землетрясения могут произойти в течение пяти тысяч лет в трех уральских регионах (архивное фото) Фото:

Вероятнее всего, разрушительные землетрясения интенсивностью до семи баллов могут происходить в Свердловской, Челябинской областях и в Пермском крае. Об этом рассказал заведующий лабораторией природной и техногенной сейсмичности Горного института УрО РАН Денис Шулаков.

«Самые сейсмоопасные зоны — это западная часть Свердловской области, северо-запад Челябинской области, восток Пермского края», — рассказал Шулаков во время пресс-конференции ТАСС. Он отмечал, что в этих регионах могут происходить землетрясения интенсивностью до шести-семи баллов.

При таких катаклизмах в ветхих зданиях может обрушиться штукатурка или появиться трещины в стенах. При этом существенных обрушений зданий (особенно современных и защищенных от землетрясений) не ожидается. Сильные землетрясения происходят на Урале с периодичностью в пять тысяч лет.

В начале февраля в Турции произошло разрушительное землетрясение, волны которого зарегистрировали по всей планете — в том числе в Свердловской области. В результате катастрофы погибли почти 30 тысяч человек, разрушенными оказались тысячи зданий. Сейсмологи уточняли, что настолько мощных землетрясений на Урале ожидать не следует.

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Вероятнее всего, разрушительные землетрясения интенсивностью до семи баллов могут происходить в Свердловской, Челябинской областях и в Пермском крае. Об этом рассказал заведующий лабораторией природной и техногенной сейсмичности Горного института УрО РАН Денис Шулаков. «Самые сейсмоопасные зоны — это западная часть Свердловской области, северо-запад Челябинской области, восток Пермского края», — рассказал Шулаков во время пресс-конференции ТАСС. Он отмечал, что в этих регионах могут происходить землетрясения интенсивностью до шести-семи баллов. При таких катаклизмах в ветхих зданиях может обрушиться штукатурка или появиться трещины в стенах. При этом существенных обрушений зданий (особенно современных и защищенных от землетрясений) не ожидается. Сильные землетрясения происходят на Урале с периодичностью в пять тысяч лет. В начале февраля в Турции произошло разрушительное землетрясение, волны которого зарегистрировали по всей планете — в том числе в Свердловской области. В результате катастрофы погибли почти 30 тысяч человек, разрушенными оказались тысячи зданий. Сейсмологи уточняли, что настолько мощных землетрясений на Урале ожидать не следует.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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