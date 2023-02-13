Сейсмолог назвал три региона Урала, где ждут разрушительных землетрясений

Ученые считают самыми сейсмоопасными регионами Урала Свердловскую, Челябинскую области и Пермский край

13 февраля 2023 в 14:18 Размер текста - 17 +

Сильные землетрясения могут произойти в течение пяти тысяч лет в трех уральских регионах (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Вероятнее всего, разрушительные землетрясения интенсивностью до семи баллов могут происходить в Свердловской, Челябинской областях и в Пермском крае. Об этом рассказал заведующий лабораторией природной и техногенной сейсмичности Горного института УрО РАН Денис Шулаков. «Самые сейсмоопасные зоны — это западная часть Свердловской области, северо-запад Челябинской области, восток Пермского края», — рассказал Шулаков во время пресс-конференции ТАСС. Он отмечал, что в этих регионах могут происходить землетрясения интенсивностью до шести-семи баллов. При таких катаклизмах в ветхих зданиях может обрушиться штукатурка или появиться трещины в стенах. При этом существенных обрушений зданий (особенно современных и защищенных от землетрясений) не ожидается. Сильные землетрясения происходят на Урале с периодичностью в пять тысяч лет. В начале февраля в Турции произошло разрушительное землетрясение, волны которого зарегистрировали по всей планете — в том числе в Свердловской области. В результате катастрофы погибли почти 30 тысяч человек, разрушенными оказались тысячи зданий. Сейсмологи уточняли, что настолько мощных землетрясений на Урале ожидать не следует.

Вероятнее всего, разрушительные землетрясения интенсивностью до семи баллов могут происходить в Свердловской, Челябинской областях и в Пермском крае. Об этом рассказал заведующий лабораторией природной и техногенной сейсмичности Горного института УрО РАН Денис Шулаков. «Самые сейсмоопасные зоны — это западная часть Свердловской области, северо-запад Челябинской области, восток Пермского края», — рассказал Шулаков во время пресс-конференции ТАСС. Он отмечал, что в этих регионах могут происходить землетрясения интенсивностью до шести-семи баллов. При таких катаклизмах в ветхих зданиях может обрушиться штукатурка или появиться трещины в стенах. При этом существенных обрушений зданий (особенно современных и защищенных от землетрясений) не ожидается. Сильные землетрясения происходят на Урале с периодичностью в пять тысяч лет. В начале февраля в Турции произошло разрушительное землетрясение, волны которого зарегистрировали по всей планете — в том числе в Свердловской области. В результате катастрофы погибли почти 30 тысяч человек, разрушенными оказались тысячи зданий. Сейсмологи уточняли, что настолько мощных землетрясений на Урале ожидать не следует.