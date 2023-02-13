13 февраля 2023

Новый курганский замгубернатора провела первое совещание. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет областной думы по социальной политике. Курган, кириллова наталья
После назначения Наталья Кирилова провела совещание в детской поликлинике Фото:

Новый заместитель губернатора Курганской области Наталья Кирилова 14 февраля встретилась с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья. Информация опубликована на официальном сайте правительства. Это ее первое совещание в новом статусе.

«Замгубернатора по соцполитике Наталья Кирилова обсудила с родителями детей с расстройствами аутистического спектра, как они видят работу специального центра. Какие дополнительные услуги им нужны, что необходимо проработать», — говорится в сообщении. Кирилова подчеркнула, что перед соцблоком стоит задача работать в этом направлении и помогать курганцам во всех вопросах. На встрече также присутствовали директор департамента здравоохранения Алексей Сигидаев, представителями медучреждений, сферы образования и соцзащиты.

Координационный центр помощи детям с расстройствами аутистического спектра создан на базе новой детской поликлиники в Заозерном. В нем родители смогут получить помощь и консультации специалистов из разных сфер.

Ранее URA.RU писало, что 14 февраля Кирилову назначили на должность замгубернатора по соцполитике. На этом посту она сменила Ларису Кокорину, которая ушла в отставку.

Замгубернатора Кирилова встретилась с курганскими родителями
Замгубернатора по соцполитике Наталья Кирилова встретилась с родителями, которые воспитывают детей с ОВЗ
Замгубернатора Кирилова встретилась с курганскими родителями
Родителям презентовали новый координационный центр

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Новый заместитель губернатора Курганской области Наталья Кирилова 14 февраля встретилась с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья. Информация опубликована на официальном сайте правительства. Это ее первое совещание в новом статусе. «Замгубернатора по соцполитике Наталья Кирилова обсудила с родителями детей с расстройствами аутистического спектра, как они видят работу специального центра. Какие дополнительные услуги им нужны, что необходимо проработать», — говорится в сообщении. Кирилова подчеркнула, что перед соцблоком стоит задача работать в этом направлении и помогать курганцам во всех вопросах. На встрече также присутствовали директор департамента здравоохранения Алексей Сигидаев, представителями медучреждений, сферы образования и соцзащиты. Координационный центр помощи детям с расстройствами аутистического спектра создан на базе новой детской поликлиники в Заозерном. В нем родители смогут получить помощь и консультации специалистов из разных сфер. Ранее URA.RU писало, что 14 февраля Кирилову назначили на должность замгубернатора по соцполитике. На этом посту она сменила Ларису Кокорину, которая ушла в отставку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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