После назначения Наталья Кирилова провела совещание в детской поликлинике Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новый заместитель губернатора Курганской области Наталья Кирилова 14 февраля встретилась с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья. Информация опубликована на официальном сайте правительства. Это ее первое совещание в новом статусе.

«Замгубернатора по соцполитике Наталья Кирилова обсудила с родителями детей с расстройствами аутистического спектра, как они видят работу специального центра. Какие дополнительные услуги им нужны, что необходимо проработать», — говорится в сообщении. Кирилова подчеркнула, что перед соцблоком стоит задача работать в этом направлении и помогать курганцам во всех вопросах. На встрече также присутствовали директор департамента здравоохранения Алексей Сигидаев, представителями медучреждений, сферы образования и соцзащиты.

Координационный центр помощи детям с расстройствами аутистического спектра создан на базе новой детской поликлиники в Заозерном. В нем родители смогут получить помощь и консультации специалистов из разных сфер.

Ранее URA.RU писало, что 14 февраля Кирилову назначили на должность замгубернатора по соцполитике. На этом посту она сменила Ларису Кокорину, которая ушла в отставку.

Замгубернатора по соцполитике Наталья Кирилова встретилась с родителями, которые воспитывают детей с ОВЗ Фото с официального сайта правительства Курганской области