В Вашингтоне раскрыли сроки наступления Украины

Белый дом: ВСУ готовит контрнаступление весной

14 февраля 2023 в 20:57 Размер текста - 17 +

В Белом доме считают, что необходимо усилить военную помощь перед контрнаступлением Украины Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В США ожидают, что весной Украина начнет контрнаступление. Об этом заявил глава Пентагона США Ллойд Остин. Он призвал западные страны активизировать поставки военной помощи, чтобы обеспечить условия для наступления. «Очень важно сейчас, чтобы был создан импульс для помощи Украине. Чтобы на поле боя сложились такие условия, которые будут выгодны Украине. И поэтому мы ожидаем увидеть наступление Украины весной», — заявил Ллойд Остин во время брифинга. Его заявление прозвучало в телепрограмме PBS News Hour. Он выразил надежду, что у Украины появится окно возможностей для перехвата военной инициативы. План весеннего контрнаступления ВСУ случайно раскрыл президент США Джо Байден, ранее он требовал, чтобы Киев пошел в наступление весной , передает издание Pravda.ru. Эксперт Юрий Кнутов считает, что наступление Украины будет провальным, передает «Царьград».

В США ожидают, что весной Украина начнет контрнаступление. Об этом заявил глава Пентагона США Ллойд Остин. Он призвал западные страны активизировать поставки военной помощи, чтобы обеспечить условия для наступления. «Очень важно сейчас, чтобы был создан импульс для помощи Украине. Чтобы на поле боя сложились такие условия, которые будут выгодны Украине. И поэтому мы ожидаем увидеть наступление Украины весной», — заявил Ллойд Остин во время брифинга. Его заявление прозвучало в телепрограмме PBS News Hour. Он выразил надежду, что у Украины появится окно возможностей для перехвата военной инициативы. План весеннего контрнаступления ВСУ случайно раскрыл президент США Джо Байден, ранее он требовал, чтобы Киев пошел в наступление весной, передает издание Pravda.ru. Эксперт Юрий Кнутов считает, что наступление Украины будет провальным, передает «Царьград».