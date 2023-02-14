В Пентагоне заявили, что Россия не продержится в военном конфликте дольше Украины

14 февраля 2023 в 21:22 Размер текста - 17 +

США продолжит поддерживать Украину, сообщил глава комитета начальников штабов США Марк Милли Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия продержится в конфликте не дольше, чем Украина. Такое мнение высказал глава комитета начальников штабов США Марк Милли. Он также заверил, что западная поддержка Киева продолжится. «Им не продержаться дольше украинского народа или группы союзников и партнеров, встретившихся сегодня», — заявил Марк Милли в ходе пресс-конференции. Трансляция велась на сайте Пентагона. С начала проведения специальной военной операции на Украине страны Запада поддерживают Киев. Они договорились о поставках тяжелой военной техники на Украину. В настоящий момент обсуждается вопрос поставки американских истребителей, передает телеканал 360. Специальная военная операция проводится Россией с целью помочь мирным жителям Донбасса. В задачи российской армии входит денацификация и демилитаризация Украины. Боевые действия не ведутся в жилых районах и не направлены на мирных жителей.

Российская армия продержится в конфликте не дольше, чем Украина. Такое мнение высказал глава комитета начальников штабов США Марк Милли. Он также заверил, что западная поддержка Киева продолжится. «Им не продержаться дольше украинского народа или группы союзников и партнеров, встретившихся сегодня», — заявил Марк Милли в ходе пресс-конференции. Трансляция велась на сайте Пентагона. С начала проведения специальной военной операции на Украине страны Запада поддерживают Киев. Они договорились о поставках тяжелой военной техники на Украину. В настоящий момент обсуждается вопрос поставки американских истребителей, передает телеканал 360. Специальная военная операция проводится Россией с целью помочь мирным жителям Донбасса. В задачи российской армии входит денацификация и демилитаризация Украины. Боевые действия не ведутся в жилых районах и не направлены на мирных жителей.