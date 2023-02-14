Курганцы не могли опознать спортобъект на стадионе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцы поспорили из-за странного, по их мнению, объекта в парке. Обсуждение вызвало фото, опубликованное в соцсети «ВКонтакте» местным жителем. На нем изображена небольшая круглая площадка, огороженная металлической сеткой.

«Гуляли сегодня по парку на стадионе „Локомотив“ и наткнулись на такую махину. Подскажите что это и для чего?», — написал пользователь соцсети в паблике «Инцидент Курган», прикрепив фото объекта. Антон Федоров предположил в комментариях, что это площадка для смешанных единоборств — ММА. «Это корт, чтобы в хоккей играть, но какой-то другой немного», — написал Константин Бахарев. Пользователь Михаил Вальков прокомментировал, что подобная конструкция подойдет «для непослушных детей».

Некоторые пользователи ответили, что это спортивный объект «для детской игры с мячом», и лишь немногие написали в комментариях, что на фото — первая в Кургане площадка для панна-футбола. Это один из видов уличного футбола, в котором участвуют два игрока, главная цель которых не забить как можно больше голов, а прокинуть мяч между ног соперника. Игра развивает умение максимально контролировать мяч и исполнять различные трюки.

Ранее на месте стадиона «Локомотив» курганские власти после масштабной реконструкции открыли спортивно-рекреационный парк «Энергетик». На реконструкцию потратили 70 млн рублей. После нее на территории появились площадки для пляжного футбола, воркаута, скейтбординга и велопаркура.

Многие курганцы не поняли, что это площадка для панна-футбола Паблик «Инцидент Курган», «ВКонтакте»