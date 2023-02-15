Песков: Путину доложено о расстреле ВСУ российских медиков

Песков: президенту Путину доложено о расстреле украинскими националистами российских медиков

В Кремле ответили на вопрос о расстреле российских медиков под Угледаром Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президент РФ как Верховный главнокомандующий в режиме онлайн получает всю информацию из зоны военной спецоперации по линии Минобороны. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU об ответной реакции РФ на расстрел российских медиков под Угледаром.

«По линии военных, разумеется Верховный главнокомандующий получает всю информацию регулярно в режиме онлайн. В целом на международных площадках наши дипломаты последовательно проводят линию на то, чтобы обращать внимание участников международных организаций на нарушения украинским режимом и военными всех возможных и невозможных правил и норм», — пояснил представитель Кремля.

Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что ВСУ расстреляли под Угледаром группу медиков, которые должны были эвакуировать раненых. Он также добавил, что атаку украинские националисты совершили, несмотря на опознавательные знаки — им точно было известно, что это представители медслужбы.