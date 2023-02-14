В Березниках рядом с филиалом Политеха начало разрушаться здание бывшего училища. Фото

15 февраля 2023 в 13:19 Размер текста - 17 +

Сейчас здание, где находилось училище, не эксплуатируется (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Березниках начало разрушаться здание, в котором находилось профтехучилище №28 (ГПТУ-28). Фотография опубликована в паблике «Провалы Березники» в соцсети «ВКонтакте». Указано, что двухэтажно здание с цокольным этажом расположено по адресу Преображенского, 19. На фото видно, что по стенам бывшего профтехучилища пошли трещины. Сейчас оно не эксплуатируется. Всего в нескольких метрах от бывшего ГПТУ, на улице Преображенского,26А разрушается еще одно здание. В кирпичных стенах двухэтажного строения также видны огромные трещины. Подписчики в комментариях написали, что ранее в нем находились мастерские и общежитие профтехучилища №28, сейчас оно не функционирует. Оба разрушающихся здания находятся рядом с березниковским филиалом Пермского Политеха. Корпус функционирующего учебного заведения расположен по адресу Тельмана, 7. Связано ли разрушение указанных зданий с провалами, не сообщается. ГПТУ № 28 в Березниках готовило кадры строителей для города. Оно начало свою работу в 1941 году, как школа фабрично-заводского обучения. В 2011 году учебное заведение было ликвидировано. Год назад в Березниках пришлось прекратить эксплуатацию политехнического колледжа, расположенного по улице Свободы, 43. Отмечалось, что зданию грозит деформация из-за провала, образовавшегося на площадке БКПРУ-1 «Уралкалия». Бывшее городское профтехучилище готовило кадры для строительной отрасли. В 2011 году его упразднили Фото: паблик «Провалы Березники», «ВКонтакте» По стенам здания пошли трещины Фото: паблик «Провалы Березники», «ВКонтакте» Стоящее рядом с бывшим ГПТУ-28 здание, в котором находились мастерские и общежитие училища, тоже начало разрушаться Фото: паблик «Провалы Березники», «ВКонтакте» Сейчас бывшее общежитие выглядит так Фото: паблик «Провалы Березники», «ВКонтакте» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Березниках начало разрушаться здание, в котором находилось профтехучилище №28 (ГПТУ-28). Фотография опубликована в паблике «Провалы Березники» в соцсети «ВКонтакте». Указано, что двухэтажно здание с цокольным этажом расположено по адресу Преображенского, 19. На фото видно, что по стенам бывшего профтехучилища пошли трещины. Сейчас оно не эксплуатируется. Всего в нескольких метрах от бывшего ГПТУ, на улице Преображенского,26А разрушается еще одно здание. В кирпичных стенах двухэтажного строения также видны огромные трещины. Подписчики в комментариях написали, что ранее в нем находились мастерские и общежитие профтехучилища №28, сейчас оно не функционирует. Оба разрушающихся здания находятся рядом с березниковским филиалом Пермского Политеха. Корпус функционирующего учебного заведения расположен по адресу Тельмана, 7. Связано ли разрушение указанных зданий с провалами, не сообщается. ГПТУ № 28 в Березниках готовило кадры строителей для города. Оно начало свою работу в 1941 году, как школа фабрично-заводского обучения. В 2011 году учебное заведение было ликвидировано. Год назад в Березниках пришлось прекратить эксплуатацию политехнического колледжа, расположенного по улице Свободы, 43. Отмечалось, что зданию грозит деформация из-за провала, образовавшегося на площадке БКПРУ-1 «Уралкалия».