В Госдуме готовятся решать экстренные и неординарные вопросы после послания Путина

В Госдуме не говорят о второй волне мобилизации, сказал Юрий Швыткин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

После обращения президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, Госдуме и Совету Федерацию, вероятно, предстоит обсудить ряд экстренных и неординарных вопросов. Об этом URA.RU сообщил зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«Мы понимаем, что пленарное заседание будет после послания президента Российской Федерации. Ряд решений, которые будут у нас на заседании Госдумы и Совета Федерации, насколько я знаю, будут исходить из послания президента. Говорить, что какие-то будут экстренные, неординарные вопросы, можно, наверное, потому, что содержания послания (президента — прим. ред.) не знаю», — сказал Юрий Швыткин.

По его словам, помимо задач, которые обозначит Путин, будут и другие темы. «У комитета по обороне один из вопросов, который носит плановый характер, по социальной защищенности военнослужащих. Он будет также вынесен на пленарное заседание. Забегать вперед я не могу. Я не знаю содержания послания президента, как и подавляющее большинство. Думаю, только высшие должностные лица могут знать. Но речи о мобилизации, о второй волне не идет. Это никак не обсуждается ни кулуарно, ни официально в стенах Государственной Думы», — объяснил депутат.

Президент России Владимир Путин обратится к Федеральному Собранию 21 февраля. Государственная Дума и Совет Федерации проведут внеплановое пленарное заседания 22 февраля. Ровно за два дня до годовщины начала спецоперации на Украине.